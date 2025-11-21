Pažiūrėjusi pro automobilio langą moteris ėmė klykti nesavu balsu: to išvysti nesitikėjo

Moteris tikina, kad tokia apsauga gali išgelbėti nuo rimtų pasekmių, todėl ragina kitas vairuotojas niekada to nepamiršti. Jos pasakojimas sulaukė didelio atgarsio, o moterys socialiniuose tinkluose ėmė dalintis panašiomis istorijomis, patvirtinančiomis, kad rizika – visai šalia, rašoma mirror.co.uk.
Siaubinga akimirka, kai prie lango atsirado vyras
Livės istorija tapo priminimu, kad net įprasta kelionė iki automobilio gali per akimirką tapti pavojinga.
„Tai ženklas, kad visada užrakintumėte automobilio dureles vos įlipę“, – savo vaizdo įrašą pradėjo Livė. Ji pasakojo, kad incidentas įvyko vieną vėlyvą vakarą, kai ji skubėjo į savo automobilį per lietų ir tamsą.
„Prieš porą naktų ėjau prie savo automobilio, buvo vėlu ir pliaupė lietus – buvo aklina tamsa, todėl bėgau prie savo automobilio“, – pasakojo moteris.
Vos įlipusi į vidų ir užrakinusi dureles, ji pamatė, kad prie vairuotojo lango stovi nepažįstamas vyras.
„Jis traukė mano durų rankeną“, – sakė Livė, akivaizdžiai sukrėsta prisiminimų. Pradėjusi rėkti nesavu balsu ir nesuvokdama, ką daryti, ji pasakojo tiesiog nulėkusi kuo greičiau.
„Ačiū Dievui, kad tą rytą įvažiavau atbuline eiga į tą vietą... Kai sakau, buvau išsigandusi, buvau labai išsigandusi – paskambinau tėčiui ir liepiau jam palaukti prie durų, kai grįšiu namo“, – teigė ji.
Mintys apie tai, kas galėjo nutikti
Po šoko moteris ne kartą pagalvojo, kaip viskas galėjo pakrypti.
„Mano galvoje sukosi milijonas skirtingų minčių“, – sakė ji. Pasak Livės, ji nenustojo galvojusi, kaip incidentas galėjo baigtis, jei ji nebūtų laiku užrakinusi durų.
„Nešiojuosi dizainerio rankinę ir tikiuosi, kad jis to ir norėjo – turiu sau pasakyti, kad jis tiesiog planavo iš manęs atimti daiktus, o ne pagrobti mane pačią“, – atviravo moteris.
Livė pasakojo pranešusi policijai, tačiau paaiškėjo nemaloni detalė – tuo metu stovėjimo aikštelėje neveikė vaizdo stebėjimo sistemos.
„Parašiau pareiškimą ir jie sakė, kad bandys šiek tiek daugiau sužinoti apie tai, kas įvyko“, – sakė ji.
Visgi pareigūnai įspėjo, kad incidento kaltininko identifikuoti greičiausiai nepavyks.
„Bet, atvirai kalbant, prašau, tegul tai būna ženklas užrakinti duris vos įlipus į automobilį, nes velniai žino, kas galėjo nutikti, jei to nebūčiau padariusi“, – įspėjo ji.
Internete moterys ėmė dalintis patirtimi
Livės istorija socialinio tinklo vartotojoms buvo pažįstama – komentarų skiltyje moterys dalinosi savomis patirtimis ir patarimais.
Viena jų rašė: „Kaip moteris, aš visada įvažiuoju į vietą atbuline eiga ir užrakinu duris, ir tai pirmas dalykas, kurio mokau savo vaikus, kai jie mokosi vairuoti.“
Kita pridūrė: „Tai buvo man įkalta į galvą vos įsėdus į automobilį. VISADA užrakinkite duris, kai įlipate į automobilį!“
Trečioji perspėjo ir dėl kitų pavojų: „Visada važiuokite atbuline eiga. Visada užrakinkite duris – automobilio ir namų. Statykite automobilį gerai apšviestoje saugioje vietoje ir nesustokite atokioje vietoje.“
Dar viena moteris dalijosi šeimos patirtimi: „Tai nutiko mano mamai – ji niekada nerakino automobilio durelių. Kažkas atidarė jos keleivio dureles ir pavogė rankinę bei telefoną. Dabar ji visada liepia mums užrakinti dureles.“
Livės istorija primena paprastą, bet svarbią taisyklę: vos įlipus į automobilį – užrakinti duris. Tai vienas lengviausių būdų apsisaugoti nuo galimų pavojų, ypač tamsiuoju paros metu ar stovėjimo aikštelėse.
