Bendrabučio kaimynės leidžiama muzika merginą varė iš proto: neapsikentusi sugalvojo, kaip ją pamokyti

Jos istorija, pasidalinta platformoje „Reddit“, akimirksniu sulaukė tūkstančių reakcijų, o žmonės pripažino – jos planas buvo ir „smulkmeniškas“, ir nepriekaištingai veiksmingas. Nors kaimynystės konfliktai dažnai baigiasi ginčais, ši istorija parodė, kad kartais kerštas gali būti muzikaliai genialus, rašoma mirror.co.uk.
Kaimynės naktinis triukšmas ir ignoruojami prašymai
Studentė pasakojo, kad universiteto bendrabutyje gyveno šalia kaimynės, vardu Sara. Ji buvo garsi, mėgusi triukšmingą muziką ir mažai paisė aplinkinių poreikius.
Ji rašė: „Kiekvieną kartą ji paleisdavo muziką 1 arba 2 val. nakties, dažniausiai, kai turėdavau ankstyvą paskaitą.“
Bandymas taikiai susitarti taip pat nepadėjo. Studentė maldavo kaimynę bent prieš svarbų egzaminą sumažinti garsą, tačiau Sara tik pasityčiojo:
„Nesvarbu, kiek kartų žmonės prašydavo jos sumažinti garsą, ji nusijuokdavo ir sakydavo: „Atsipalaiduok, čia bendrabutis“.
Po dar vieno bevaisio pokalbio, muzikai dar labiau pagarsėjus, studentė nusprendė, kad šį kartą – jau gana.
Keršto planas: muzikinis rytinis „šokas“
Po egzamino ji sugalvojo būdą, kaip priversti Sarą pajusti tai, ką pati patirdavo naktimis.
„Visą kitą savaitę nustačiau žadintuvą tiksliai 6.30 val. ryto ir pastačiau „Bluetooth“ garsiakalbį prie plonos sienos, kuria dalijomės“, – pasakojo ji.
Tada ji įjungdavo pačias erzinančias, pigią popmuziką primenančias dainas – berniukų grupes iš 2000-ųjų pradžios.
Pirmoji reakcija buvo garsi ir aiški – Sara išlindo „apsvaigusi ir įsiutusi“. Trečią rytą ji jau maldavo liautis. Tačiau studentė atkirto tuo pačiu jos mėgstamu sakiniu:
„Aš tiesiog nusišypsojau ir pasakiau: „Atsipalaiduok, čia bendrabutis“.
Po savaitės Saros naktiniai „koncertai“ stebuklingai baigėsi: „Ji niekada nepripažino pralaimėjimo, bet tyla buvo auksinė.“
Sugalvotas planas nustebino internautus
Po įrašo pasipylė komentarai, kuriuose žmonės dalijosi panašiomis istorijomis ir gyrė jos išmonę:
Vienas rašė: „Turėjome tokių kaimynų...Užjaučiu, kad teko tai kentėti“.
Kitas komentavo: „Aš tikrai nekenčiu žmonių, kurie mano, kad yra pagrindiniai veikėjai, bet tu šaunuolė, kad taip susitvarkei su situacija“.
Trečias pridūrė: „Tai tobulas kerštas – smulkmeniškas, nekenksmingas, bet veiksmingas.“
Dar vienas vartotojas pasidalijo savo muzikiniu pasiūlymu: „Vietoj muzikos būčiau naudojusi dūdmaišius, bet ir tai buvo puiku.“
Ši istorija puikiai parodo, kad kartais geriausias ginklas prieš triukšmingus kaimynus – ne pykčiai ar konfliktai, o subtili, humoro nestokojanti strategija, leidžianti „paragauti savo vaistų“.
