Kaimynas nuolat statė automobilį moters kieme: tai, ką ji padarė vėliau, pribloškė daugelį

Galiausiai, po dar vieno incidento, moteris nusprendė imtis veiksmų, kurie kaimyną pamokė „labai brangiai“ – ir, kaip pati sako, efektyviai bei visam laikui, rašoma mirror.co.uk.
Nuolat užimamas kiemas
Savo istoriją ji išdėstė „Reddit“ platformoje, sulaukusi didelio skaitytojų palaikymo. Anoniminė moteris pasakojo, kad situacija prasidėjo visai nekaltai.
„Pirmą kartą, kai tai atsitiko, pamaniau, kad tai klaida. Jo brolio automobilis buvo ten, jis sakė, kad „tik akimirką“. Po savaitės kažkoks jo draugas „trumpam paliko“. Man tai nepatiko, bet nusprendžiau, kad nesvarbu, neverta dėl to pyktis“, – rašė ji.
Tačiau „akimirkos“ virto įpročiu: „Grįždavau namo iš darbo (esu slaugytoja, tad kartais būnu išsekusi), o kiemą užstoja koks nors automobilis.“
Vieną kartą jai teko mašiną statyti vidury gatvės ir nešti penkis pilnus maišus maisto produktų, nes kieme stovėjo kaimyno draugo sunkvežimis.
Kiekvieną kartą, kai ji išsakydavo priekaištus, kaimyno reakcija būdavo ta pati – atsainus atsiprašymas.
Automobilį statančiam kaimynui atkeršijo
Kantrybė trūko tą vakarą, kai po 12 valandų pamainos ji rado jos kiemo viduryje pastatytą milžinišką baltą visureigį:
„Vis dar su chirurgine apranga, alkana, su jau vėstančiu maistu išsinešimui keleivio sėdynėje. Ir bum – milžiniškas baltas visureigis tiesiog pastatytas pačiame mano kiemo centre. Net ne šone. Tarsi visiškai užblokuotų mane net įvažiuoti.
Pasibeldus į kaimyno duris – niekas neatidarė. Paskambinus Jackui, jis atsakė ramiai: „Tai mano uošviai. Jie bus tik porą valandų. Tiesiog pastatykite automobilį gatvėje, tai nesvarbu.“
Vis dėlto moteriai tai buvo paskutinis lašas. Ji iškvietė evakuatorių ir, kaip pati nurodo, tai buvo visiškai teisėta:
„Evakuatoriusatvyko po 20 minučių, visureigis buvo nutemptas, nespėjus suvalgyti pusės bulvyčių.“
Kaimyno šeimai automobilio atsiėmimas kainavo apie 275 eurus. Po valandos prie jos durų pasirodė įsiutęs Jackas su priekaištu: „Nereikia taip toli eiti“.
Tačiau ji tik trumpai atsakė: „Sakei, kad tai nesvarbu, todėl ir elgiausi taip, lyg tai nebūtų svarbu.“ Tada uždarė duris.
Nuo tos akimirkos kiemas visada laisvas – nei kaimynas, nei jo svečiai daugiau nebestato automobilio jos kieme.
Internautų reakcijos
„Reddit“ vartotojai itin palaikė moterį. Vienas komentatorius rašė: „Man patinka kaimyno logika: „Tiesiog pastatykite automobilį gatvės pakraštyje, tai nesvarbu“.
Jei tai nesvarbu, kodėl jo uošvis sąmoningai pastatė automobilį svetimame įvažiavime į kiemą? Savanaudiškas pasiteisinimas.“
Kita vartotoja pridūrė: „Sveikinu, jūs ką tik atrakinote „Kaimynystės parkavimo kontrolės pareigūno“ režimą. Jis per daug kartų rizikavo jūsų gerumu. Išmokta pamoka.“
Trečia pastebėjo, kad situacija greičiausiai nebuvo atsitiktinė: „Jackas tikriausiai specialiai liepė žmonėms statyti automobilį jūsų kieme. Tai tikriausiai dar labiau apsunkino situaciją, kai uošvių automobilis buvo nutemptas.“
