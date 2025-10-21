Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pasivažinėjimas BMW lietuviams baigėsi ežere: paviešino kadrus

2025-10-21 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 10:50

Vakar Asvejos ežere per plauką išvengta nelaimės – BMW įlėkė į ežerą. Laimei, žmonės nenukentėjo, suspėjo laiku išlipti, tačiau specialistai primena vairuoti atsakingai, nes iki tragedijos gali būti vos vienas žingsnis.

BMW (nuotr. SCANPIX)

1

Socialiniame tinkle „Facebook“ Molėtų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba pasidalijo ne tik įspėjimu, bet ir nuotraukomis iš įvykio vietos. Kaip pranešama, automobilis rastas apie 15 metrų nuo kranto, 2 metrų gylyje.

Į ežerą įlėkė BMW, žmonės nenukentėjo

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistai primena, kad saugumas ir atidumas kelyje – svarbiausia, nes vos viena klaida gali lemti didelę tragediją.

„Asvejos ežeras šiandien tapo liūdna vairuotojo klaidos scena.

Automobilis BMW įlėkė į ežerą – laimei, žmonės spėjo išlipti ir nenukentėjo. Ugniagesių gelbėtojų narai automobilį aptiko maždaug 15 metrų nuo kranto, 2 metrų gylyje.

Tokie įvykiai primena, kad užtenka vos akimirkos neatsargumo, kad kelionė baigtųsi ne ten, kur planavome. Kelyje visada išlikime budrūs, venkime skubėjimo, neblaškykime dėmesio ir įvertinkime eismo bei oro sąlygas.

Šį kartą viskas baigėsi laimingai, tačiau ne visada pasiseka taip.

Atsakingas vairavimas – tai pagarba sau, keleiviams ir visiems kitiems eismo dalyviams.

Būkime dėmesingi ir saugokime gyvybes – jų pakartoti neįmanoma“, – dalijosi Molėtų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

