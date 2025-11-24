Pamačiusi pusseserės suknelę savo vestuvėse moteris patyrė šoką: „Turėtum gėdytis savęs“

Nors ji vilkėjo suknelę iš nuotakos patvirtintos spalvų paletės, būtent apranga virto tikru konfliktu. Situacija komplikavosi tiek, kad svečiai ją paliko apsiverkusią, o pati nuotaka dabar reikalauja viešo atsiprašymo, rašoma mirror.co.uk.
Suknelė iš patvirtinto sąrašo tapo konflikto priežastimi
23 metų mergina pasakoja, kad vestuvių laukė su jauduliu – ji gavo nuotakos patvirtintų spalvų sąrašą ir išsirinko bordo spalvos suknelę, įtrauktą į rekomenduojamą paletę. Suknelę ji nusipirko „Amazon“, o pasirinkimas atrodė tinkamas: „prigludusi, per visą ilgį, su iškirpte ir ilgomis rankovėmis“.
Vis dėlto nuotaka į jos pasirinkimą reagavo audringai. Moteris „Reddit“ tinkle rašė:
„Kai kalbame tarpusavy, tarsi visos netikros šypsenos ir šiluma dingsta, ir ji pradeda mane barti, kad jos vestuvėse vilkėjau raudoną spalvą, bandydama parodyti, kad noriu miegoti su jos vyru!!!“
Pasak jos, nuotaka tvirtino, jog raudona spalva vestuvėse reiškia provokaciją ar net praeitį su jaunikiu. Nors tokios prasmės nėra universalios, kai kuriose kultūrose tai iš tiesų gali būti interpretuojama įvairiai. Tačiau moteris pabrėžė: ji vilkėjo bordo, o ši spalva buvo sąraše.
Emocinė krizė ir skaudūs kaltinimai
Nuotaka, moters teigimu, kaltino ją per atvirai apsirengus ir gėdino dėl kūno formų.
„Ji toliau sakė, kad esu idiotė ir kad turėčiau gėdytis savęs, kad vilkiu ką nors tokio atviro, ir kad mano vyras tikriausiai dėl manęs labai gėdijasi“, – prisimena moteris.
Merginos teigimu, ji jautėsi atrodanti „puikiai ir kukliai“, tačiau nuotakos žodžiai ją sukrėtė ir privertė pravirkti.
Kai ją rado vyras ir mama su šešių mėnesių kūdikiu, moteris nusprendė išeiti iš šventės.
„Ji privertė mane jaustis bjauriai dėl savo kūno ir sugėdinta, nes aš tiesiog stovėjau, o ji atsisakė manęs klausytis“, – pasakojo ji.
Nuotaka reikalauja viešo atsiprašymo
Kitą rytą drama tik įsisiūbavo. Nuotaka bombardavo pusseserę žinutėmis visose platformose.
„Ji reikalavo viešai atsiprašyti „Facebook“ tinkle už tai, kad taip skandalingai apsirengiau, norėdama atkreipti jos vyro dėmesį, ir už tai, kad bandžiau atkreipti dėmesį į save, išeidama anksčiau iš vestuvių“, – rašė moteris.
Tačiau giminaičiai palaikė ne nuotaką. Moters mama ir dėdė papasakojo apie incidentą keliems svečiams ir dauguma pripažino, kad ji nepadarė nieko netinkamo.
Galiausiai ji užblokavo pusseserę, kad sustabdytų agresyvią žinučių laviną.
„Reddit“ komentatoriai situaciją įvertino vienareikšmiškai – nuotaka, jų nuomone, taip elgėsi iš pavydo.
Daugelis manė, kad nuotaką suerzino tai, kaip pusseserei tiko suknelė. Moteris pati buvo minėjusi, kad jos figūra – ryškesnių formų, o nuotaka yra lieknesnė.
Komplikuotą situaciją dabar moteris ketina užbaigti nutraukdama kontaktą su pussesere ir gyvendama ramybėje, toliau kurdama savo šeimos gyvenimą su vyru ir dviem vaikais.
