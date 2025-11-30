 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Padarykite tai savo Kalėdų gėlei: žydės kur kas ilgiau

2025-11-30 10:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-30 10:00

Puansetija – populiari kalėdinė gėlė, žinoma dėl savo ryškiai raudonų, šventiškai atrodančių žiedų. Vis tik ši gėlė gali būti kaprizinga ir reikalaujanti ypatingos priežiūros tam, kad žydėtų ilgiau.

Puansetija (nuotr. 123rf.com)

0

Artėjant žiemai dauguma gėlių mylėtojų laukia žiemos augalų žydėjimo, tačiau ne visi augalai yra sezoniniai – puansetija yra puikus to pavyzdys. Vis tik puansetijos ne vienoje šalyje jau tapę Kalėdų simboliu, rašoma express.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kalėdų gėlėmis pramintos puansetijos papuošia daugybės žmonių namus, o jei norite, kad ji džiugintų ilgiau, su tinkama priežiūra jūsų puansetijos gali žydėti iki Naujųjų metų.

„Puansetijos yra labai populiarios dėl savo tamsiai žalių lapų ir didelių, ryškiai raudonų žiedų. Tai labai kalėdiškas augalas“, – sako sodininkystės ekspertas Seanas Lade'as, „Easy Garden Irrigation“ direktorius.

Kaip išsirinkti tinkamą puansetiją?

Svarbu rinktis puansetijas, kurios nebuvo laikomos žemoje temperatūroje – venkite tų, kurios stovėjo arti parduotuvės automatinių durų ar lauko erdvėse. Veždami gėlę namo būtinai ją įvyniokite, nes raudoni lapai šalčio sąlygomis tampa itin trapūs.

„Puansetijos jautrios temperatūros svyravimams ir greitai vysta, jei yra laikomos per šaltai arba skersvėjyje.

Jei jos buvo eksponuojamos lauke, esant žemesnei nei 13°C temperatūrai, tikėtina, kad jau bus pažeistos“, – aiškina S. Lade'as.

Kaip rūpintis puansetija?

Geriausia vieta puansetijai – šviesi, prie lango, tačiau ne ant tiesioginių saulės spindulių. Puansetijoms nereikia daug vandens – po laistymo žemė turi būti drėgna, bet ne permirkusi.

Naujai įsigytos puansetijos paprastai nereikalauja trąšų, nes dažniausiai yra parduodamos jau patręštoje dirvoje, tačiau jei planuojate augalą laikyti iki Naujųjų metų ar dar ilgiau, verta kartą per mėnesį jį patręšti.

„Jūsų puansetijai patiks, jei kartą per mėnesį ją patręšite – tai padės išlaikyti žydėjimą ir po Kalėdų“, – sako „Dobbies“ atstovė Claire Bishop.

Ji taip pat pataria pavasarį ir vasarą naudoti skystas trąšas, kad puansetija vėl pražystų. Tręšimas kas mėnesį trąšomis su didesniu kalio kiekiu, pavyzdžiui, pomidorų trąšomis, taip pat gali pagerinti žydėjimą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

