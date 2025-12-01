Paaiškėjo, ar vis dar tęsiasi magnetinė audra

Pateikiamos prognozės nevienareikšmės, tačiau panašu, kad artimiausiomis dienomis geomagnetinio lauko aktyvumas turėtų būti gan ramus.
Paaiškėjo, ar nurimo magnetinė audra
Kaip rodo meteoagent.com pateikiami duomenys, šiandien, gruodžio 1 dieną, prognozuojama net 6 balų aktyvumas – tai traktuojama kaip stipri geomagnetinė audra.
Vis tik Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozėje tokių skaičių nematyti – šiandien, pagal šiuos duomenis, aktyvumas daugiausiai buvo pasiekęs 3 balus, mažiausiai nukris iki vos 1 balo.
Pasak meteoagent.com, rytoj, gruodžio 2-ąją, aktyvumas bus itin mažas, sieks vos 1,7 balus, o poryt, gruodžio 3 d., bus didesnis, tačiau nepasieks ribos, kai gali būti jaučiamas poveikis – sieks 3,7 balus.
NOAA duomenimis, antradienis taip pat numatomas ramus, aktyvumas nepasieks nė 2 balų – svyruos nuo 1,33 iki 1,67 balų.
Trečiadienį numatomi didesni aktyvumo svyravimai, tačiau taip pat nesulauksime magnetinės audros. Aktyvumas, kaip prognozuojama, daugiausiai pakils iki 3,67 balų, mažiausiai sieks vos 2 balus.
Požymiai, išduodantys pakilusį arba nukritusį kraujospūdį
Jaučiantys magnetinių audrų poveikį puikiai žino, kad tokiu laiku pasireiškia įvairūs nemalonūs simptomai, vienas jų gali būti padidėjęs kraujo spaudimas.
Vis tik tai – ne tik geomagnetinių audrų sukeliamas požymis. Bendrai žvelgiant, padidėjęs kraujo spaudimas yra dažna šių laikų problema, su kuria susiduria daugybė žmonių.
O kraujospūdis gali ne tik padidėti, bet ir nukristi – anksčiau apie tai, kokie požymiai išduoda pasikeitusį kraujospūdį, naujienų portalui tv3.lt pasakojo „Camelia“ vaistininkė Asta Krušnienė.
Vaistininkė pabrėžė, kad padidėjęs kraujospūdis gali būti visiškai „tylus“ – žmogus nieko nejaus. Vis dėlto daliai žmonių organizmas siunčia signalus, kurių nereikėtų ignoruoti.
„Paprastai padidėjusio kraujospūdžio gali ir nepastebėti, nes jis gali būti nejaučiamas. Bet jeigu jaučia, tai tada gali būti paraudęs veidas, spaudimas galvoje, galvos svaigimas ar pykinimas“, – aiškino A. Krušnienė.
Prie tokių požymių ji prideda ir nerimą – pasak jos, kai kuriems žmonėms kraujospūdžio pakilimas pasireiškia psichologiniu diskomfortu.
Kraujospūdžiui krentant, simptomai paprastai būna aiškesni – silpnumas, šaltas prakaitas, apsvaigimas, noras atsisėsti ar atsigulti. Tokiu atveju, svarbu įvertinti, ar tai pavienis atvejis, ar pasikartojantis reiškinys.
„Pagrindinis dalykas – atstatyti skysčius ir elektrolitus. Jeigu žmogui kraujospūdis visada buvo normalus, o staiga nukrito – pirmiausia reikia atsigerti, suvalgyti kažką sūresnio, o jei žmogus diabetikas – būtinai pasimatuoti cukrų“, – aiškino vaistininkė.
Ji pridūrė, kad trumpalaikį pakritimą gali padėti sumažinti ir stipresnė arbata su kofeinu, tačiau tai nėra gydymas, o tik laikinas palengvinimas.
„Čia toks negydymas – tik tam kartui“, – pabrėžia specialistė.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.