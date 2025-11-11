Namų tvarkytoja per klaidą atėjo į neteisingą adresą: kas nutiko po to, šokiravo visus

Policija teigia, kad Maria Florinda Rios Perez buvo rasta negyva savo vyro glėbyje, namų verandoje trečiadienį, apie 7 valandą ryto vietos laiku, rašoma bbc.com.
Įvykio aplinkybės
Pareigūnai reagavo į pranešimą apie galimą įsilaužimą į namus Indianapolio priemiestyje, Whitestown’e. Kaip teigiama policijos pranešime, moteris ir jos vyras, Mauricio Velazquez, į namą nė nebuvo įėję.
Byla jau perduota apygardos prokuratūrai, kuri turės nuspręsti, ar pateikti kaltinimus šūvius paleidusiam asmeniui.
Pareigūnai kol kas neatskleidė, kas šovė į moterį, ar kas buvo namo viduje tuo metu, teigdami, jog tai „sudėtinga, jautri ir vis dar besivystanti byla, todėl tokios informacijos atskleidimas būtų netinkamas ir potencialiai pavojingas“.
Policija taip pat paragino žmones išlikti kantriems ir įspėjo apie „nerimą keliančią melagienų sklaidą internete“.
Aukos šeimos skausmas
Mauricio Velazquez žiniasklaidai sakė sieksiantis teisingumo savo 32 metų žmonai, kuri, kaip pranešama, buvo keturių vaikų mama, kilusi iš Gvatemalos.
Kalbėdamas su „CBS“ partneriu „WTTV“, vyras teigė, kad kulka perėjo tiesiai per namo duris ir pataikė į jo žmoną. „Jie turėjo pirmiausia paskambinti policijai, o ne imti šaudyti lyg niekur nieko“, – sakė jis.
Boone apygardos prokuroras Kentas Eastwoodas laikraščiui „The Indianapolis Star“ teigė, kad ši byla yra sudėtinga dėl valstijos „savigynos teisės“ (angl. stand-your-ground) įstatymo formuluočių.
Šie įstatymai galioja daugelyje JAV valstijų ir leidžia asmenims gintis, pasitelkiant jėgą – net mirtiną – jei kyla mirties ar rimto sužalojimo grėsmė.
Panašūs atvejai JAV
Panašūs incidentai pastaraisiais metais ne kartą buvo aptariami JAV žiniasklaidoje.
2023 metais Misūrio valstijoje 16-metis Ralphas Yarlas buvo du kartus pašautas po to, kai paskambino į neteisingų namų durų skambutį. 80-metis Andrew Lesteris, kuris pripažino kaltę, mirė belaukdamas teismo nuosprendžio.
Niujorke 20-metė Kaylin Gillis žuvo po to, kai automobiliu netyčia įvažiavo į svetimų namų įvažiavimą. Namo savininkas, šovęs į merginą, dabar atlieka 25 metų laisvės atėmimo bausmę.
