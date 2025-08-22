Mirė Vasario 16-osios akto signataro Jono Vileišio dukra

Liūdna žinia socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo teatras „Arbatvakariai“. Pranešama, kad R. Vileišytės-Bagdonas gyvybė užgeso sekmadienį, rugpjūčio 17-ąją.
Atsisveikinta su Nepriklausomybės Akto signataro dukra Rita Vileišyte-Bagdonas
„Sekmadienį (rugpjūčio 17 d.), eidama 106-uosius, į Amžinybę ramiai iškeliavo Rita Vileišytė-Bagdonienė (1920–2025), Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, teisininko, Kauno burmistro Jono Vileišio (1872–1942) dukra.
Garbė buvo pažinti, bendrauti, sukurti spektaklį „Aitvarų lauktuvės“ pagal a. a. Ritos knygą „Tolimi vaizdai“ – dalijosi teatras „Arbatvakariai“.
Įrašu apie netektį buvo pasidalinta vakar – tuo metu, kai už Atlanto vyko atsisveikinimas. Amžinojo poilsio ji atgulė šalia savo vyro Jurgio Bagdono.
R. Vileišytė-Bagdonas gimė 1920 m. kovo 3 d. Vilniuje, Jono Vileišio ir Onos Kazakauskaitės Vileišienės šeimoje. J. Vileišis buvo 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, pirmasis Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Valstijose bei Kauno burmistras 1921–1931 m. Rita didžiavosi savo lietuviška kilme.
Ji augo savo šeimos sodyboje, lankė mergaičių gimnaziją „Aušra“ Kaune ir 1944 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo teisininkės diplomą.
1944 m. liepos 31 d. ji pasitraukė iš Lietuvos Antrojo pasaulinio karo metu, o 1951 m. emigravo į Jungtines Valstijas. Ji didžiavosi būdama Amerikos piliete ir gyvenimu, kurį susikūrė JAV, rašoma paviešintame nekrologe.
Siekdama pagerbti tėvus ir įamžinti savo gražią vaikystę, ji 2008 m. parašė knygą.
R. Vileišytė-Bagdonas savo 100-ąjį gimtadienį šventė Vilniuje. Būdama paskutinė tiesioginė istorijos liudininkė, ji buvo dažnai kviečiama dalyvauti rengiant straipsnius, knygas, padėti Lietuvos istorijos tyrinėtojams. Jai buvo labai svarbu šias žinias perduoti savo šeimai ir kitiems.
Rita buvo J. Bagdono, mirusio 1992 m., našlė, jie palaidoti kartu.
