Lesinate paukščius? Įsidėmėkite šiuos patarimus

Vaizdo kameros lesyklėlėje užfiksuotais vaizdais socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijusio Salantų regioninio parko specialistai dalijasi naudingais patarimais, ką žinoti apie paukščių lesinimą.
Kuo lesinti paukščius ir kokių produktų neduoti?
Pažymima, kad kuo įvairesnis lesyklos asortimentas, tuo daugiau įvairių paukščių joje pasirodys – vis tik yra produktų, kurie šiukštu negali atsidurti lesykloje.
„ATVĖSUS ORAMS – LESYKLOSE JAUKUS SUJUDIMAS
Šaltėjant orui, vis daugiau laukinių paukščių ima būriuotis arčiau sodybų ieškodami lesalo, tad prisiminkime kaip ir kokiu lesalu turėtume pripildyti mažųjų gyventojų lesyklėles.
Pradėję lesinti paukščius, tai turėtume daryti iki pat pavasario kol atšils ir jie patys palikę lesyklas gebės susirasti maisto.
Paukščiai pripranta vienoje vietoje rasti maisto, tad šaltą žiemą nustojus juos lesinti, jie paprasčiausiai gali neišgyventi.
KUO LESINTI
Vienas mėgstamiausių, ypač zylių, bukučių, svilikų ar genių radinių lesykloje – nelukštentos saulėgrąžos. Svarbu, jog jos būtų nesūdytos.
Įvairios kruopos: soros, avižiniai dribsniai, grūdai pelai, linų sėmenys, moliūgų ar arbuzo sėklos.
Nesūdyti, natūralūs riešutai: žemės riešutai, migdolai, lazdyno riešutai – pritrauksite būrį įvairiaspalvių zylių, genių, kėkštų.
Uogos, obuoliai: šermukšnio, putino, šaltalankių ar gudobelių vaisius ypač mėgsta juodieji ir smilginiai strazdai, tad jei aplink auginate šiuos medžius, tokius paukščius tikrai sutiksite, o jei ne – neapdorotų uogų ar pjaustytų obuolių galite palikti lesyklėlėje arba ant žemės.
Nesūdyti lašiniai, taukai: svarbus ir ypač mėgstamas įvairiausių paukščių maisto šaltinis.
SVARBU nelesinti paukščių duonos ar batono trupiniais, sūdytu, supelijusiu, kitaip sugedusiu ar chemikalais apdorotu maistu, citrusiniais vaisiais.
Kuo įvairesnis lesyklos asortimentas – tuo sveikiau patiems paukščiams, o ir lankytojų įvairovė bus didesnė.
Daugiau informacijos apie paukščių lesinimą galite rasti Lietuvos ornitologų draugijos puslapyje: https://birdlife.lt/kuo-lesinti-2/
O video medžiagoje: genys besipykstantis su bukučiais, mėlynosios zylės, kamerą nuvertęs kėkštas ir į kadrą tik trumpam patekę, bet aplink lesyklą zujantys būriai didžiųjų ir pilkųjų zylių. Kviečiame pasidalinti ir jus savo užfiksuotais kadrais iš lesyklos gyvenimo“, – dalijosi Salantų regioninis parkas.
