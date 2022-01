Šiukštu neduokite šio maisto paukščiams: gali baigtis liūdnai

Jeigu skraiduoliai ir randa kiek ramesnę vietą pasislėpti nuo šalčio, tai susirasti lesalo jie gali žmonių įrengtose lesyklėlėse. Prekybos tinklas „Lidl“ ragina klientus padėti paukšteliams ir pasakoja, kaip išvengti klaidų lesinant mažuosius mūsų draugus.

Padėti paukšteliams – niekada ne vėlu, tačiau dabar kone pats tinkamiausias metas daryti gerus darbus. Šalyje gausėjant kritulių kiekiui, esant storai sniego dangai ir nakties metu laikantis neigiamai vidutinei temperatūrai, paukšteliams tampa vis sunkiau patiems susirasti lesalo.

Norint prisidėti prie sparnuočių, pavyzdžiui, žvirblių, zylių, dagilių ar bukučių gerovės, šeimos ir bendruomenės gali statyti lesyklas bei jas reguliariai užpildyti kokybišku ir maistingu lesalu. Minėtas prekybos tinklas skatina rūpintis gamta ir domėtis mokslu apie paukščius – ornitologija – bei dalijasi skraiduolių lesinimo patarimais, o tinkamo lesalo paukštukams galima rasti ir kiekvienoje minėto prekybos tinklo parduotuvėje.

REKLAMA

REKLAMA

Lesinimo periodiškumas

Paukštelius geriausia lesinti periodiškai, kas antrą dieną ar kas tris-keturias. Pabertas ir lengvai surandamas maistas tampa sparnuočių įpročiu, jie vos per kelias dienas pripranta prie jiems patogiausios lesyklos bei skaniausio lesalo ir kitur maisto nebeieško.

Dėl to paspaudus šaltukui pradėję lesinti paukštelius, šio atsakingo įpročio nenutraukite iki kol ištirps sniegas. Minėto prekybos tinklo atstovai pabrėžia, kad atėjus pavasariui nereikia iškart nutraukti lesinimo. Verčiau po truputį mažinkite skraiduoliams skiriamo lesalo porcijas ir taip skatinkite juos susirasti maisto gamtoje.

Paukščiams negalima duoti juodos duonos

Nuo vėlyvo pavasario iki ankstyvo rudens paukšteliai paprastai minta įvairiais vabalėliais, sėklytėmis bei grūdeliais, tad ir žiemą sparnuočių mitybos racione neturėtų būti itin didelių pokyčių. Lesykloms užpildyti puikiai tinka natūralios, gliaudytos ir su lukštais saulėgrąžų sėklos, aguonos ar linų sėmenys, taip pat tinka ir negliaudyti riešutai.

REKLAMA

REKLAMA

Šalia lesyklos galite pakabinti ir nesūdytų lašinių gabalėlį su oda, o sumaišę sėklas su taukais ar natūraliu sviestu formuoti lesalo rutulėlius.

Minėto prekybos tinklo atstovai primena, kad duona nėra visavertis paukštelių maistas, todėl nereikėtų jos trupinėliais užpildyti jūsų prižiūrimų lesyklų, užtenka duona pasidalinti kartą per savaitę. Be to, paukščiams negalima duoti juodos duonos, todėl rinkitės šviesius kepinius. Batono gabalėlius galite sudrėkinti aliejumi ar riebalais ir taip pagardinti sparnuočių puotą.

Lesyklos saugumas

Padėti paukščiams žiemą gali kiekvienas – tereikia šalia savo namų įsirengti lesyklėlę. Prekybos tinkle parduodamą ar pačių rankomis pagamintą lesyklą geriausia pakabinti ant apatinių medžio šakų ar specialaus stovo. Jokiu būdu nestatykite lesyklos ant žemės ar tose vietose, kurias galėtų pasiekti plėšrūnai, pavyzdžiui, katės.

Minėtas prekybos tinklas pastebi, kad lesyklėlės įrengimas yra išskirtinė edukacinė priemonė vaikams, mat pro namų langą matomi paukšteliai padeda jiems pažinti gamtą. Puikiu visos šeimos laiko praleidimo būdu ir tikru paukštelių džiaugsmu garantuotai taps ir iš perdirbtų medžiagų – kartoninių ar plastikinių pakuočių – pačių gaminama lesykla, rašoma pranešime spaudai.