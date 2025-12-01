Jonavoje gimė ypatingas vaikas: pasveikinti atvyko ir Mindaugas Sinkevičius

Labai panašiu metu gimė ir dar vienas mažylis – jonavietis Nikolas, tad sveikinimų sulaukė ir jo šeima, rašoma Jonavos ligoninės pranešime.
„Džiaugiuosi, kad tėveliai negailėjo gražių žodžių Jonavos ligoninės personalui. Puikų jų darbo įvertinimą matome ir statistikoje: šiais metais čia kūdikių jau susilaukė moterys iš Jurbarko, Ukmergės, Kėdainių, Trakų, Anykščių, Širvintų, Kaišiadorių, Kupiškio, Druskininkų, Panevėžio, Birštono, Kauno, Elektrėnų, Palangos ir kitų miestų“, – sako rajono meras M. Sinkevičius.
Gimdyvėms – dovanos ir vienkartinė piniginė išmoka
Gimdyves į Jonavą traukia ne tik profesionali medikų komanda, bet ir moderni, jauki ligoninės aplinka. Šiuolaikiškai įrengtos šeimyninės palatos prilygsta viešbučio kambariams – su naujais baldais, kondicionieriais, bevieliu internetu, televizija, kavos aparatais.
Didelio dėmesio sulaukia unikali paslauga – gimdymas spalvų terapijai pritaikytoje aplinkoje. Moterims suteikiama galimybė pasitikti kūdikį tarsi spalvingame sapne – jaukioje, įvairiomis spalvomis apšviestoje erdvėje.
Be to, visoms Jonavoje gimdančioms moterims siūloma papildoma dovana – nemokami apsilankymai miesto baseino kūdikių SPA erdvėje. Tai – bendras ligoninės ir Jonavos baseino projektas, skatinantis ankstyvą kūdikių fizinį aktyvumą bei tėvų ir vaikų ryšį.
Jonavos rajono savivaldybė taip pat labai skatina gimdymus Jonavoje – gimdyvėms skiriama vienkartinė piniginė išmoka, šiuo metu siekianti 221 eurą. Svarbu tai, kad ši išmoka mokama visiems Jonavos ligoninėje gimusių kūdikių tėvams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.
Šaltinis: Jonavos ligoninė
