  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Jonavoje gimė ypatingas vaikas: pasveikinti atvyko ir Mindaugas Sinkevičius

2025-12-01 10:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-01 10:20

Daugiau nei 400 kūdikių – tiek mažųjų šiais metais pasaulį išvydo Jonavos ligoninėje. Penktadienį Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius ir ligoninės kolektyvas pasveikino 400-ąją naujagimę – ukmergiškių šeimai gimusią mergytę Ievą.

Jonavoje pasveikintas 400-asis kūdikis (nuotr. Jonavos ligoninė / A. Reipos)

1

Labai panašiu metu gimė ir dar vienas mažylis – jonavietis Nikolas, tad sveikinimų sulaukė ir jo šeima, rašoma Jonavos ligoninės pranešime.

„Džiaugiuosi, kad tėveliai negailėjo gražių žodžių Jonavos ligoninės personalui. Puikų jų darbo įvertinimą matome ir statistikoje: šiais metais čia kūdikių jau susilaukė moterys iš Jurbarko, Ukmergės, Kėdainių, Trakų, Anykščių, Širvintų, Kaišiadorių, Kupiškio, Druskininkų, Panevėžio, Birštono, Kauno, Elektrėnų, Palangos ir kitų miestų“, – sako rajono meras M. Sinkevičius.

Gimdyvėms – dovanos ir vienkartinė piniginė išmoka

Gimdyves į Jonavą traukia ne tik profesionali medikų komanda, bet ir moderni, jauki ligoninės aplinka. Šiuolaikiškai įrengtos šeimyninės palatos prilygsta viešbučio kambariams – su naujais baldais, kondicionieriais, bevieliu internetu, televizija, kavos aparatais.

Didelio dėmesio sulaukia unikali paslauga – gimdymas spalvų terapijai pritaikytoje aplinkoje. Moterims suteikiama galimybė pasitikti kūdikį tarsi spalvingame sapne – jaukioje, įvairiomis spalvomis apšviestoje erdvėje.

Be to, visoms Jonavoje gimdančioms moterims siūloma papildoma dovana – nemokami apsilankymai miesto baseino kūdikių SPA erdvėje. Tai – bendras ligoninės ir Jonavos baseino projektas, skatinantis ankstyvą kūdikių fizinį aktyvumą bei tėvų ir vaikų ryšį.

Jonavos rajono savivaldybė taip pat labai skatina gimdymus Jonavoje – gimdyvėms skiriama vienkartinė piniginė išmoka, šiuo metu siekianti 221 eurą. Svarbu tai, kad ši išmoka mokama visiems Jonavos ligoninėje gimusių kūdikių tėvams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.

Šaltinis: Jonavos ligoninė

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

