Berankių šeimai gimė ypatingas vaikas: žinia nustebino tėvus

Pasveikintas 1000-asis šių metų kūdikis
Mažylio Majaus tėvai džiaugėsi, kad berniukas – ramus, o jo atėjimas į šį pasaulį į namus atnešė ypatingą šilumą.
Berankių šeima pasidalijo ir trumpa istorija apie sūnaus vardo atsiradimą – pasirodo, iš pradžių nepavyko sutarti ir rasti tinkamo.
Penktadienio popietę, Kauno rajono metrikacijos skyriuje pasveikintas šių metų 1000-asis kūdikis – Majus Berankis iš Garliavos apylinkių seniūnijos, Seniavos kaimo. Mažylis gimė spalio 30 d.
Naujai iškepti tėveliai džiaugėsi, jog mažylis yra labai ramus ir nekelia šurmulio. Žinoma, šeima pripažįsta, kad gyvenimas pasikeitė: atsirado daugiau atsakomybės ir nauja dienotvarkė, bet kartu namus užliejo ypatinga šiluma.
Pasiteiravus, kas sugalvojo sūnui vardą, mama sakė, kad labai norėjo lietuviško, senovinio vardo. „Nepavyko sutarti ir rasti tinkamo, bet išgirdę Majaus vardą supratome, kad šis mums patinka“, – prisiminė Kamilė.
Abudu tėveliai kilę iš Kėdainių, bet mokslo ir draugų vedami savo gyvenimą pradėjo kurti Kaune. Kamilė dirba produktų grupės vadove, o vyras Tomas – AB „Lietuvos geležinkeliai“ padalinio komandos vadovu.
Pakaunės kraštą Berankių šeima pasirinko todėl, kad čia atrado ramybę, draugišką bendruomenę ir gerai išvystytą infrastruktūrą.
„Turime daug draugų, kurie gyvena rajone, todėl nekilo klausimų, ar savo gyvenimą norime kurti būtent čia. Labai sužavėjo Seniavos kaimas, nes tai augantis kraštas, apsuptas gamtos“, – pasakojo T. Berankis.
Berniuko tėvai teigė, kad sužinoję, jog Majus tapo jubiliejiniu kūdikiu, labai nustebo.
1000-ojo kūdikio šeimą atvyko pasveikinti Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas. Jis tėveliams įteikė kūdikio knygą, kurioje jie galės fiksuoti svarbiausias sūnaus gyvenimo akimirkas ir tradicinį kūdikio kraitelį. Taip pat šeima gavo Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro dovaną – valandos iškylą laivu „Zapyškis“.
„Lai Majaus vaikystės būna graži ir pilna svajonių. Linkiu jam stipriai įleisti šaknis šiame krašte“, – linkėjo meras“, – dalijosi Kauno rajono bendruomenė.
