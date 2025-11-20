 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

40-metė netikėtai pagimdė tualete: nė nesuprato, kad gimdo

2025-11-20 19:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 19:30

Neįtikėtina istorija iš Lodzės nustebino medikus ir sujaudino internautus. 40-metė moteris pabudo vidury nakties manydama, kad tiesiog reikia į tualetą. Tačiau vėliau ji suprato – prasidėjo gimdymas. Nėštumo terminas dar nebuvo pasiektas, todėl situacija virto tikru iššūkiu.

Nėščia moteris ligoninėje (nuotr. Shutterstock.com)

Neįtikėtina istorija iš Lodzės nustebino medikus ir sujaudino internautus. 40-metė moteris pabudo vidury nakties manydama, kad tiesiog reikia į tualetą. Tačiau vėliau ji suprato – prasidėjo gimdymas. Nėštumo terminas dar nebuvo pasiektas, todėl situacija virto tikru iššūkiu.

REKLAMA
1

Nors viskas įvyko netikėtai ir labai greitai, ši istorija baigėsi laimingai: paramedikų dėka mergaitė gimė saugiai. Įvykio liudininkais tapo ne tik medikai, bet ir moters partneris bei trys vaikai, rašoma fakt.pl.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gimdymas prasidėjo vidury nakties

Lapkričio 14-osios naktį, apie ketvirtą valandą ryto, Lodzėje gyvenanti 40-metė pabudo dėl, kaip manė, pilnos šlapimo pūslės. Nuėjusi į tualetą ji akimirksniu suprato, kad skausmą sukėlė ne poreikis šlapintis.

REKLAMA
REKLAMA

Paaiškėjo, kad prasidėjo gimdymas, nors iki numatytos gimdymo datos dar buvo likusios kelios savaitės. Moteris laukėsi vos 32 savaites. Šokiruota ir išsigandusi, ji nedelsdama iškvietė greitąją pagalbą.

REKLAMA

Į iškvietimą reagavę paramedikai situaciją suprato vos gavę papildomą informaciją pakeliui.

Paramedikas Rafał Stasiak pasakojo televizijai TVN24 apie dramatišką vaizdą: „Apie 4:15 val. ryto buvome iškviesti į vieną butą Lodzės rajone. Pranešime buvo nurodyta, kad prasidėjo gimdymas.

Kai komanda atvyko nurodytu adresu, gavome papildomos informacijos, kad naujagimio galvutė jau buvo išlindusi.“

REKLAMA
REKLAMA

Paaiškėjo, kad prieš eidama miegoti moteris jautė neįprastą pilvo apačios skausmą, tačiau jį palaikė nuovargiu ir užmigo. Tik naktį pabudusi suprato – kūdikis jau pakeliui.

Mergaitė gimė namuose – 32 nėštumo savaitę

Paramedikai iš gimdymo rinkinio, kuris yra standartinėje greitosios pagalbos įrangoje, atliko visą procedūrą vietoje. Gimdymo metu dalyvavo ir moters partneris bei trys jos vaikai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Medikams pavyko saugiai priimti mažylę ir, laimei, mergaitė gimė sveika.

Iškart po gimdymo mama ir naujagimė buvo nugabentos į Lenkijos motinų memorialinę ligoninę, kur jomis toliau rūpinasi gydytojai.

Atvykus į ligoninę paaiškėjo dar viena maloni žinia – naujagimė gavo maksimalų Apgar balą (aut. past. pirmasis kūdikio būklės įvertinimas, kurį medikai atlieka per 5 minutes po gimimo), kas tokio ankstyvo gimdymo atveju yra ypač svarbu ir retai pasitaiko.

Nors gimdymas įvyko netikėtai ir gerokai per anksti, moters ir kūdikio būklė – gera. Medikų operatyvumas ir profesionalumas padėjo išvengti komplikacijų, o šeima dabar atsigauna po įvykio, kuris galėjo baigtis kur kas liūdniau.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Roberta Orlauskaitė su šeima (nuotr. asm. albumo / stop kadras)
Per avariją dalies kojos netekusi Roberta Orlauskaitė prabilo apie antrą gimdymą: „Skausmas buvo labai didelis“ (2)
Kūdikis (nuotr. 123rf.com)
Beveik 6 kg naujagimį pagimdžiusi mama nustebino net medikus: parodė, kaip atrodo

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų