40-metė netikėtai pagimdė tualete: nė nesuprato, kad gimdo

Nors viskas įvyko netikėtai ir labai greitai, ši istorija baigėsi laimingai: paramedikų dėka mergaitė gimė saugiai. Įvykio liudininkais tapo ne tik medikai, bet ir moters partneris bei trys vaikai, rašoma fakt.pl.
Gimdymas prasidėjo vidury nakties
Lapkričio 14-osios naktį, apie ketvirtą valandą ryto, Lodzėje gyvenanti 40-metė pabudo dėl, kaip manė, pilnos šlapimo pūslės. Nuėjusi į tualetą ji akimirksniu suprato, kad skausmą sukėlė ne poreikis šlapintis.
Paaiškėjo, kad prasidėjo gimdymas, nors iki numatytos gimdymo datos dar buvo likusios kelios savaitės. Moteris laukėsi vos 32 savaites. Šokiruota ir išsigandusi, ji nedelsdama iškvietė greitąją pagalbą.
Į iškvietimą reagavę paramedikai situaciją suprato vos gavę papildomą informaciją pakeliui.
Paramedikas Rafał Stasiak pasakojo televizijai TVN24 apie dramatišką vaizdą: „Apie 4:15 val. ryto buvome iškviesti į vieną butą Lodzės rajone. Pranešime buvo nurodyta, kad prasidėjo gimdymas.
Kai komanda atvyko nurodytu adresu, gavome papildomos informacijos, kad naujagimio galvutė jau buvo išlindusi.“
Paaiškėjo, kad prieš eidama miegoti moteris jautė neįprastą pilvo apačios skausmą, tačiau jį palaikė nuovargiu ir užmigo. Tik naktį pabudusi suprato – kūdikis jau pakeliui.
Mergaitė gimė namuose – 32 nėštumo savaitę
Paramedikai iš gimdymo rinkinio, kuris yra standartinėje greitosios pagalbos įrangoje, atliko visą procedūrą vietoje. Gimdymo metu dalyvavo ir moters partneris bei trys jos vaikai.
Medikams pavyko saugiai priimti mažylę ir, laimei, mergaitė gimė sveika.
Iškart po gimdymo mama ir naujagimė buvo nugabentos į Lenkijos motinų memorialinę ligoninę, kur jomis toliau rūpinasi gydytojai.
Atvykus į ligoninę paaiškėjo dar viena maloni žinia – naujagimė gavo maksimalų Apgar balą (aut. past. pirmasis kūdikio būklės įvertinimas, kurį medikai atlieka per 5 minutes po gimimo), kas tokio ankstyvo gimdymo atveju yra ypač svarbu ir retai pasitaiko.
Nors gimdymas įvyko netikėtai ir gerokai per anksti, moters ir kūdikio būklė – gera. Medikų operatyvumas ir profesionalumas padėjo išvengti komplikacijų, o šeima dabar atsigauna po įvykio, kuris galėjo baigtis kur kas liūdniau.
