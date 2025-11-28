Iš „McDonald`s“ restorano – ypatinga žinia Lietuvos gyventojams

Lankytojai galės naudotis visomis pagrindinėmis restorano paslaugomis: „McDrive™“, „McDelivery™“, „McCafé®“ ir maitinimu vietoje. Atidarymo vakarą vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami į renginį, kuris simboliškai pažymės naujojo restorano veiklos pradžią, rašoma pranešime spaudai.
Atgimusi šiuolaikiška erdvė
Į naujojo restorano statybą ir įrangą investuota apie 1,5 mln. eurų. Čia sukurta išskirtinė interjero koncepcija, kurios nėra kituose šio tinklo restoranuose Lietuvoje. Projektuojant interjerą pasirinktos švelnios spalvos, modernūs sprendimai ir lankytojų komfortui pritaikyti akcentai, kurie leidžia sukurti jaukią ir patogią aplinką. Restoranui skirta 385,24 kv. m. ploto, jame įrengtos 95 vietos viduje ir dar 48 vietos lauko terasoje. Lankytojai galės naudotis trimis patogiais, iš abiejų pusių prieinamais savitarnos kioskais.
„Mūsų plėtrą Lietuvoje, ypač Vilniuje, labiausiai formuoja tai, ką išgirstame iš savo klientų. Nuolat pabrėžiama, kad svarbiausia – patogi ir lengvai pasiekiama vieta, kurioje galima mėgautis pažįstama greito maisto tinklo gaminių kokybe. Siekiame, kad nuo pat pirmos dienos lankytojai jaustų pažįstamą standartą, mėgautųsi modernia ir patogia aplinka bei sulauktų sklandaus, patikimo aptarnavimo. Šis naujas restoranas padeda mums būti dar arčiau kasdienių klientų poreikių ir lengviau atsižvelgti į jų lūkesčius“, – sako Petre Tintoi, generalinis direktorius Baltijos šalims.
Šis greito maisto restoranų tinklas Lietuvoje veikia ir kituose miestuose, tarp jų – Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Marijampolėje. Naujai atidarytas Perkūnkiemio restoranas yra vienuoliktas Vilniuje ir devynioliktas visoje Lietuvoje.
Pramogos ir prizai lankytojams atidarymo dieną
Naujojo restorano atidarymą vainikuos vakarinė programa, prasidėsianti 17 valandą. Svečiai bus pasitikti šventiškoje aplinkoje, kurioje jų lauks įvairios pramogos. Minint atidarymą, lankytojai taip pat kviečiami pasinaudoti specialiais pasiūlymais, galiosiančiais šventės metu.
Naujajame restorane dirbs 77 darbuotojai, tarp jų – 1 restorano direktorius, 15 vadybininkų ir 7 „McCafé®“ komandos nariai. Komanda pasirengusi užtikrinti profesionalų aptarnavimą ir sklandų lankytojų srauto judėjimą.
