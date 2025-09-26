Kalendorius
Į šį 25-erių merginos kapą atsisuka visi praeiviai: tokio paminklo dar nebūna matę

2025-09-26 13:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Tragiška laidos „Hotel Paradise“ antrojo sezono dalyvės Sonios Szklanowskos mirtis sukrėtė Lenkiją. Vos 25-erių metų amžiaus žvaigždė nusižudė.

0

Praėjus keliems mėnesiams po jos mirties, internete pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matomas unikalus paminklas, pastatytas ant jos kapo.

Ant jo esantis užrašas sujaudino gerbėjus iki širdies gelmių ir ne vieną priverčia atsisukti ar sustoti prie jo, rašoma fakt.pl.

Sonios Szklanowskos istorija

S. Szklanowska buvo viena iš labiausiai atpažįstamų „Hotel Paradise“ programos dalyvių. Jos atvirumas ir aktyvumas socialiniuose tinkluose pelnė jai daug gerbėjų, tačiau kartu atnešė ir nemažai kritikos bei neapykantos.

Savo interviu ir socialinių tinklų įrašuose Sonia atvirai kalbėjo apie kovą su depresija ir nerimu.

2025 m. gegužės 17 d. jauna moteris nusižudė. Prokuratūra patvirtino šią informaciją, kas paskatino daugelį žmonių susimąstyti apie internete patiriamo spaudimo bei neapykantos internete poveikį psichinei sveikatai.

Su S. Szklanowska atsisveikinta 2025 m. gegužės 24 d. Šv. Martino vyskupo bažnyčioje Svekatovo mieste (Lenkija).

Po atsisveikinimo ceremonijos karstas buvo palaidotas netoliese esančiose parapijos kapines. Šeima, draugai ir gerbėjai atsisveikino su jauna moterimi su giliu liūdesiu ir sielvartu.

Unikalus paminklas ant Sonios Sklenowskos kapo

Praėjus keturiems mėnesiams po Sonios mirties, ant jos kapo atsirado unikalus paminklas. Kompanija „Granimatt“, pagaminusi antkapį, socialiniuose tinkluose paskelbė vaizdo įrašą, kuriame pristatė savo darbo rezultatą.

„Pristatome jums vieną iš unikaliausių projektų, kurį turėjome garbės įgyvendinti“, – rašoma vaizdo įrašo aprašyme.

Antkapis pagamintas iš marmuro. Jame yra Sonios nuotrauka ir pridėtas jaudinantis užrašas: „Mūsų meilė, mūsų širdis. Miegok ramiai, angele.“

