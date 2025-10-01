Į alytiškio butą sulėkė visos tarnybos: pravėrus duris išvydo šiurpų vaizdą

Atvykus patikrinti gyvūnų laikytoja E. M. pareigūnų neįsileido, todėl iškviesti ugniagesiai gelbėtojai duris atidarė priverstinai.
Rasti net 25 gyvūnai
Tikrinimo metu bute rasta 17 kačių, 6 šunys, 1 triušis ir 1 papūgėlė. Dalis kačių buvo laikomos ankštuose narvuose, trys katės ir triušis – transportavimo boksuose, kai kurios katės rastos tualeto bei vonios patalpose, visiškoje tamsoje.
Tualete, vos vieno kvadratinio metro plote, laikytos dvi katės, vonios kambaryje aptikta viena suaugusi katė ir penki kačiukai. Maitinimo indai visuose narvuose ir patalpose buvo tušti, kraiko dėžės perpildytos išmatų. Du šunys laikyti vos 0,4 kvadratinio metro ploto narve, dar trys šunys rasti paslėpti užsegtame moteriškame rankinuke, paslėptame po įvairiais daiktais. Visi metaliniai narvai buvo surūdiję ir nešvarūs.
Patalpos užverstos daiktais, virtuvėje sukauptos šiukšlės skleidė itin nemalonų kvapą, visame bute tvyrojo aitrus išmatų ir šlapimo kvapas. Dalis gyvūnų buvo akivaizdžiai sulysę, buvo matyti paviršinės žaizdos, kailiuose pastebėtos blusos.
Patikrinimo metu nustatyta, kad iš visų gyvūnų suženklinti poodinėmis mikroschemomis buvo penki šunys ir viena katė, tačiau tik du šunys buvo registruoti laikytojos vardu, visi kiti – kitų asmenų vardu.
Gyvūnų laikytoja pareigūnų atžvilgiu elgėsi įžūliai, šaukė, mėgino slėpti gyvūnus, o vieną katę bandė uždengti stora antklode.
Asmuo tarnybai jau buvo žinomas
Šis asmuo VMVT žinomas daugiau nei dešimtmetį dėl polinkio kaupti gyvūnus ir jų nepriežiūros. 2020 m. rugsėjo 5 d. iš jos jau buvo konfiskuoti visi augintiniai, pradėta administracinio nusižengimo byla dėl žiauraus elgesio.
2023 m. teismo sprendimu jai uždrausta laikyti gyvūnus, tačiau gyvūnų paėmimai iš buto pakartotinai vyko 2023 m., 2024 m. ir 2025 metais. 2025 m. kovo 19 d. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skyrė nuobaudą ir nustatė draudimą dvejus metus laikyti augintinius.
Šiuo atveju visi bute rasti gyvūnai paimti ir perduoti savivaldybei, kuri savo ruožtu šiuos gyvūnus perdavė gyvūnų globos įstaigai.
„Ši situacija atskleidžia sudėtingą gyvūnų kaupimo problemą. Nepaisant draudimų ir teismo sprendimų, gyvūnai nuolat patenka į šio asmens rankas, kur yra laikomi netinkamomis sąlygomis.
Tokiais atvejais labai svarbus visuomenės budrumas – prieš dovanojant ar parduodant gyvūną būtina pasidomėti žmogumi, įvertinti bei pamatyti, kokias gyvenimo sąlygas suteiks būsimas šeimininkas. Tik taip galime išvengti, kad augintiniai patektų į aplinką, kur jiems nebus kenkiama“, – sako VMVT Alytaus apygardos priežiūros skyriaus vedėjas Artūras Šimkus.
Visi bute rasti gyvūnai paimti ir perduoti savivaldybei, kuri savo ruoštu šiuos gyvūnus perdavė gyvūnų globos įstaigai.
Siekdama pradėti spręsti panašias situacijas VMVT jau kreipėsi į Aplinkos ministeriją, kuri yra Gyvūnų augintinių registro valdytoja, ir VĮ Žemės ūkio duomenų centrą – gyvūnų augintinių registro (GAR) tvarkytoją, siūlydama į GAR įtraukti funkcionalumą: kaupti duomenis apie asmenis, kuriems, vadovaujantis Gyvūnų gerovės apsaugos įstatymo (GGAĮ) 6 straipsnio 2 dalimi, yra nustatytas draudimas būti gyvūno laikytoju ir tokio draudimo galiojimo laikotarpį, per kurį GAR būtų taikomas apribojimas ir šių asmenų, kaip gyvūnų laikytojų, vardu nebūtų leidžiama GAR įregistruoti naujų gyvūnų augintinių.
Šaltinis: VMVT informacija
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!