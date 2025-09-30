Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Alytaus policija sukelta ant kojų: ieškoma prieš 3 dienas dingusi nepilnametė

2025-09-30 11:19 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-30 11:19

 Alytaus apskrities policijos pareigūnai ieško Kamilės Jurkšaitytės (gim. 2008 m.), kuri rugsėjo 27 d. ėjo iš Alytaus miesto šeimos centro globos namų iiki šiol negrįžo.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

 Alytaus apskrities policijos pareigūnai ieško Kamilės Jurkšaitytės (gim. 2008 m.), kuri rugsėjo 27 d. ėjo iš Alytaus miesto šeimos centro globos namų iiki šiol negrįžo.

REKLAMA
0

K. Jurkšaitytė yra apie 165 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, rudų akių, tamsių pečius siekiančių plaukų. Išeidama ji vilkėjo mėlynos spalvos megztinį, juodos spalvos sportines kelnes, avėjo baltos spalvos sportinius batus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 

Asmenis, žinančius apie merginos buvimo vietą ar ją pastebėjusius, prašome skubiai informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Vytenį Licų telefonu +370 700 6731, mob. tel. +370 601 22150el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų