Alytaus policija sukelta ant kojų: ieškoma prieš 3 dienas dingusi nepilnametė

K. Jurkšaitytė yra apie 165 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, rudų akių, tamsių pečius siekiančių plaukų. Išeidama ji vilkėjo mėlynos spalvos megztinį, juodos spalvos sportines kelnes, avėjo baltos spalvos sportinius batus.
Asmenis, žinančius apie merginos buvimo vietą ar ją pastebėjusius, prašome skubiai informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Vytenį Licų telefonu +370 700 65 731, mob. tel. +370 601 22150, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.
