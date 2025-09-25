Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija sukelta ant kojų: Vilniuje dingo nepilnametė

2025-09-25 14:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-25 14:50

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusios nepilnametės Karolinos Zakrževskytės (gim. 2008 m.).

Vilniuje dingo nepilnametė. Policija prašo pagalbos (nuotr. Policijos)

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusios nepilnametės Karolinos Zakrževskytės (gim. 2008 m.).

1

Šių metų rugsėjo 24 d. apie 9 val. nepilnametė išėjo iš globos namų, Vilniuje, Fabijoniškių g., ir iki šiol negrįžo. Jos buvimo vieta nežinoma.

 

Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius š nepilnametę ar žinančius jos buvimo vietą, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Jovita Morozoviene, tel. +370 670 21248, el. p. jovita.morozoviene@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

 

