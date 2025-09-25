Policija sukelta ant kojų: Vilniuje dingo nepilnametė

Šių metų rugsėjo 24 d. apie 9 val. nepilnametė išėjo iš globos namų, Vilniuje, Fabijoniškių g., ir iki šiol negrįžo. Jos buvimo vieta nežinoma.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šią nepilnametę ar žinančius jos buvimo vietą, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Jovita Morozoviene, tel. +370 670 21248, el. p. jovita.morozoviene@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
