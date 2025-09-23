Išvydę, ką vilnietis daro šalikelėje, nustėro: jokiu būdu nesiartinkite prie šio gyvūno

Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta“ vadovas Raimondas Ribačiauskas įspėja, kad bet koks lokių šėrimas ar bandymas juos prisivilioti gali turėti skaudžių pasekmių.
„Bet koks laukinio gyvūno maitinimas yra netoleruotinas, dėl to, kad mes tą gyvūną pratiname prie žmogaus, prie to, kad jis ieškotų žmogaus, kaip maitinimo šaltinio, tai jau yra blogai. Mes puikiai prisimename tuos šernus, kurie kažkada Nidoje, šalikelėse, laukdavo mašinų, sustabdydavo jas ir prašydavo duonos ir visokių kitokių skanėstų.
Tai visiškai nieko gero neduoda, dėl to, kad gyvūnai socializuojasi, eina prie žmonių, tačiau vienokiu ar kitokiu atveju – jie vis tiek yra laukiniai gyvūnai, ypatingai vyresniame amžiuje, tam tikruose psichologiniuose momentuose, rujos metu – jie visada tampa agresyvūs“, – pabrėžia R. Ribačiauskas.
Meškas mes įpratę matyti zoologijos soduose, cirkuose, gerai išdresiruotas ir paklusnias. Vis dėlto realybė kitokia, mat esančios laisvėje jos yra laukinės. Ekspertas taip pat primena, kad meškos yra visaėdės ir valgo viską, įskaitant žmogieną, todėl saugiu šalia jų jaustis neturėtų niekas.
Pavojus vaikštinėjant miškuose, ypatingai su šunimis
Ekspertas akcentuoja, kad rizikos kyla vaikštinėjant miškuose, o labiausiai tiems, kurie vedžioja augintinius.
„Meškų daugėja, kol kas viskas gerai, kol neturime jokių konfliktinių situacijų, pasibaigusių mirtimi arba sunkiais sužalojimais, bet meškų skaičiui didėjant tai neišvengiamai ateis. Taip yra, nes meškos atsiveda jauniklių, o mamos visada gina savo jauniklius. Taip pat pavojinga dėl to, kad mes į miškus einame su šuniukais, o jie iššaukia meškų agresiją“, – atkreipia dėmesį R. Ribačiauskas.
Jo teigimu, pavojus vaikščiojant su šunimis ir sutikus mešką kyla dėl to, kad naminiai augintiniai, tikėtina, mešką aplos, lakstys aplink ją, tačiau jeigu ši pradės pulti, šunys slėpsis už šeimininko. Tokiu atveju didelė rizika kyla ir pačiam šeimininkui.
„Juolab, po miškus vedžioti šuniukų be pavadėlių negalima, nes šiuo metu viskas yra gerai, dėl to, kad tų jauniklių nėra, bet kai yra vados ir jaunikliai, tie šuniukai visada iššaukia pakankamai didelį stresą“, – nurodo jis.
Specialistas: „Akistata su žmonėmis nori nenori – įvyks“
Oficialių duomenų, kiek meškų šiuo metu gyvena mūsų šalyje, nėra, tačiau R. Ribačiauskas nurodo, kad jų daugėja. Kai kurių ekspertų teigimų, jų Lietuvoje šiuo metu gali būti nuo 4 iki 6, o gali būti ir daugiau, nes jos dauginasi.
„Reikia prisiminti, kad meška yra miškų gyventojas, didelių miškų gyventojas ir jeigu ji yra tvarkinga, tai ji nenori rodytis žmogui, ji vengs žmogaus. Tačiau, tos visos akistatos su žmonėmis nori nenori – įvyks“, – aiškina specialistas.
Vis dėlto kol kas daugiausiai neramumų keliantis laikotarpis, pasak medžiotojų sąjungos vadovo, yra šaltasis – žiemos periodas.
„Man labai neramu dėl jų žiemojimo vietos, nes žiemos metu mes vaikštome visur po miškus, vedžiojame šunis ir pan. Ir jeigu mes ją sutiksime ir pabudinsime iš gilaus miego, tai mes turėsime meškiną, kuris labai bus agresyvus – jis iš karto neužmigs, o maisto kaip ir nėra, tai jis bandys eiti prie naminių gyvulių, nes bus alkanas, tai yra normalus procesas“, – sako R. Ribačiauskas.
Vis dėlto jis dar kartą primena, kad lįsti į gamtą nereikia, meškos pačios pasirūpins savimi, susiras maisto ir išgyvens. Net tuo atveju, jeigu meškutė serganti, paprastam žmogui prie jos lįsti griežtai negalima.
„Nereikia lįsti į gamtą, gamta susitvarko net jei gyvūnas serga, yra nusilpęs, reiškiasi jis turi rimtą ligą ar yra kokia kitokia problema, tai gal gamtai leiskime tvarkytis, neiššaukime konflikto į ateitį“, – nurodo jis.
Savaitgalį Vilniuje pastebėta meška
Primename, kad savaitgalį Vilniuje ir vėl pastebėta netikėta viešnia – meška. Sostinės Šilo gatvės šalikelėje ramiai gulėjusi meškutė sulaukė ne tik praeivių žvilgsnių, bet ir vaišių, mat vienas vairuotojas nusprendė ją pavaišinti obuoliu.
Meškutę užfiksavęs vyras pasidalijo vaizdo įrašu socialiniuose tinkluose. Kaip pasakoja vyras, žvėrį pastebėjo beveik pačiame sostinės centre.
Vyriškis, sustojęs prie gyvūno, pro automobilio langą išmetė jai obuolį, kurį meškutė iškart pradėjo valgyti.
Komentaruose žmonės pasidalijo į kelias stovyklas – dalis grožėjosi gyvūno grožiu, o kiti dalijo pastabas, kad taip šerti gyvūno negalima.
„Ant maisto lieka rankų kvapas. Taip žmonių kvapas tampa siejamas su maistu. Po to žmonės tampa maistu. Patarčiau nemaitinti tokių gyvūnų“, – rašė internautas.
Vėliau ekspertas nurodė, kad toks teiginys – nėra tiesa, mat meška niekada nežiūrės į žmogų kaip į maistą, todėl maitinimas iš rankų nebus siejamas su žmogaus kvapu, kaip su maistu.
„Taip pradėtos šerti pakelėje pradės ten nuolatos leisti laiką, o tai reiškia, kad žmonėms su dviračiais ar einantiems pėsčiomis kils pavojus“, – komentavo Vladas.
Buvo ir daugiau gyventojų, toje vietoje sutikusių mešką. Štai kai kurie komentaruose po vaizdo įrašu dalijosi, kuo ją šėrė:
„Jau vakar ir užvakar šėrėme, gerietė, tik labai įdomiai – morkas valgo, o burokų net neima.“
