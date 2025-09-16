Alytuje, Vilniuje ir Kaune sukčiai iš žmonių išviliojo apie 24,1 tūkst. eurų

Policijos departamento duomenimis, pirmadienį, 10.55 val. į Kauno policiją kreipėsi moteris (gim. 1968 m.) kuri pareiškė, kad laikotarpiu nuo birželio 23 iki rugsėjo 10 dienos Kaune nežinomi asmenys ją įtikino investuoti pinigus į investavimo platformą ir apgaulės būdu išviliojo 16 246 eurus.
Anot Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK), pirmadienį apie 11 val. Alytuje moteris (gim. 1963 m.), gavusi SMS žinutę apie tariamai padarytą Kelių eismo taisyklių pažeidimą, paspaudė nuorodą ir suvedė prisijungimo kodus.
Po šių veiksmų nuo moters sąskaitos buvo nuskaityti 4 888 eurai.
Kaip pranešė Vilniaus AVPK, pirmadienį gautas vyro (gim. 1976 m.) pranešimas, kad rugsėjo 11 d. apie 18 val. Vilniuje jam paskambino nepažįstamas asmuo, kuris, prisistatęs telekomunikacijų įmonės darbuotoju, apgaule išviliojo 3 000 eurų.
Pinigus nukentėjusysis atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
