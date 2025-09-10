Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Buvęs Alytaus meras Vrubliauskas lieka nuteistas „čekiukų“ byloje: neteks pareigų taryboje

2025-09-10 13:33 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 13:33

Trečiadienį Apeliacinis teismas paliko galioti nuosprendį „čekiukų“ byloje nuteistam buvusiam Alytaus rajono merui ir dabartiniam šios savivaldybės tarybos nariui Algirdui Vrubliauskui.

Algirdas Vrubliauskas Andrius Ufartas/Fotobankas

Trečiadienį Apeliacinis teismas paliko galioti nuosprendį „čekiukų" byloje nuteistam buvusiam Alytaus rajono merui ir dabartiniam šios savivaldybės tarybos nariui Algirdui Vrubliauskui.

3

Politiko advokato skundas buvo atmestas.

„Vrubliausko kaltė įrodyta“, – paskelbė teisėjas Justas Namavičius.

Kaip buvo nusprendęs ir Kauno apygardos teismas, A. Vrubliauskas lieka nubaustas 25 tūkst. eurų bauda, jam trejiems metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po Apeliacinio teismo verdikto nuosprendis įsiteisėjo, tarybos narys neteks mandato.

Praėjusių metų lapkritį Kauno apygardos teismas A. Vrubliauską „čekiukų“ byloje pripažino kaltu dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumento suklastojimo ir disponavimo suklastotu dokumentu.

Su šiuo sprendimu nesutinkantis A. Vrubliauskas pateikė skundą Apeliaciniam teismui – buvęs meras siekė išteisinimo. 

Kaip skelbta, politikas Kauno apygardos teismo buvo nuteistas už tai, kad 2019–2022 m. sistemingai klastojo dokumentus dėl neva patirtų kuro išlaidų, nors jos buvo susijusios su vykdomos individualios veiklos išlaidomis.

Prokuratūros duomenimis, politikas nuo 2019 m. birželio iki 2022 m. gruodžio, siekdamas gauti kompensacijas dėl neva jo, kaip Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario, patirtų išlaidų, savivaldybės administracijai teikė, įtariama, suklastotus finansinius dokumentus ir apgaule įgijo beveik 20 tūkst. eurų. Jis pripažintas kaltu suklastojęs 16 apyskaitų.

Įtarimų sulaukęs A. Vrubliauskas buvo sustabdęs narystę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijoje, jis su šia politine jėga savivaldos rinkimuose pateko į Alytaus rajono tarybą.

Alytaus rajono savivaldybės mero pareigas A. Vrubliauskas ėjo 1997–2023 metais.

