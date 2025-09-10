Teismas skelbs verdiktą buvusio Alytaus rajono mero Vrubliausko „čekiukų“ byloje

Praėjusių metų lapkritį Kauno apygardos teismas A. Vrubliauską „čekiukų“ byloje pripažino kaltu dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumento suklastojimo ir disponavimo suklastotu dokumentu. Politikui skirta 25 tūkst. eurų bauda.
Iš Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario taip pat trejiems metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.
Su šiuo sprendimu nesutinkantis A. Vrubliauskas pateikė skundą Apeliaciniam teismui – buvęs meras siekia išteisinimo.
Kauno apygardos teismo politikas buvo nuteistas už tai, kad 2019-2022 m. sistemingai klastojo tikrus dokumentus dėl neva patirtų kuro išlaidų, nors jos buvo susijusios su vykdomos individualios veiklos išlaidomis.
Prokuratūros duomenimis, politikas nuo 2019 m. birželio iki 2022 m. gruodžio, siekdamas gauti kompensacijas dėl neva jo, kaip Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario, patirtų išlaidų, savivaldybės administracijai teikė, įtariama, suklastotus finansinius dokumentus ir apgaule įgijo beveik 20 tūkst. eurų. Jis kaltintas suklastojęs 16 apyskaitų.
Įtarimų sulaukęs A. Vrubliauskas buvo sustabdęs narystę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijoje, jis su šia politine jėga savivaldos rinkimuose pateko į Alytaus rajono tarybą.
Alytaus rajono savivaldybės mero pareigas A. Vrubliauskas ėjo 1997-2023 metais.
A. Vrubliauskas yra sulaukęs kaltinimų ir kitoje baudžiamojoje byloje. Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje byloje politikas kaltinamas pasisavinęs daugiau nei 608 eurų vertės planšetinį kompiuterį „iPad Pro12.9“, daugiau nei 649 eurų vertės telefoną „ iPhone13 Pro“ ir daugiau nei 1 tūkst. eurų vertės telefoną „ iPhone14 Pro“.
Politikui pateikti kaltinimai dėl galimo turto pasisavinimo, dokumento suklastojimo ir disponavimo juo bei piktnaudžiavimo.
Teismas sprendimo šioje byloje dar nėra paskelbęs.
