Prieš teismą stos narkotikų platinimu įtariami du vyrai ir nepilnametė

Teisėsaugos duomenimis, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2024 metų lapkritį, gavus pranešimą iš vienos Klaipėdos gydymo įstaigos apie galimai narkotikais apsinuodijusią nepilnametę Klaipėdos rajono gyventoją.
Teisėsaugininkai išsiaiškino, kad nepilnametė apsinuodijo psichotropine medžiaga, kurią, įtariama, įgijo iš anksčiau neteisto, niekur nedirbančio 23 m. Klaipėdos rajono gyventojo.
2025 m. sausį Klaipėdoje, Tiltų g., KPONTV pareigūnai sulaikė minėtą 23 m. vaikiną, pas kurį rado kanapių. Atlikę kratą pastarojo gyvenamojoje vietoje, policijos pareigūnai rado elektronines svarstykles bei smulkintuvą su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pėdsakais.
Tęsdami tyrimo veiksmus, uostamiesčio pareigūnai Taikos pr. sulaikė kvaišalus 23 m. vaikinui įtariama platinusį, niekur nedirbantį, 31 m. klaipėdietį. Tą pačią dieną atlikę kratas pastarojo gyvenamojoje vietoje bei automobilyje, pareigūnai rado kanapių, įvairių psichotropinių medžiagų, elektronines svarstykles bei dvejas trintuves.
Be to, pastarojo vyro gyvenamojoje vietoje buvo rasta kanapių, įtariama priklausančių anksčiau neteistai, nepilnametei klaipėdietei.
Abu įtariamieji buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Vėliau 31 m. vyrui paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas, o 23 m. įtariamajam paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas bei įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje. Nepilnametei paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
