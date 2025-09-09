Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Apeliacinis teismas skelbs sprendimą buvusių teisėjų ir advokatų korupcijos byloje

2025-09-09 07:27 / šaltinis: BNS
2025-09-09 07:27

Lietuvos apeliaciniame teisme antradienį planuojama skelbti sprendimą kyšininkavimo, prekybos poveikiu ir papirkimo baudžiamojoje byloje.

Teismas. ELTA / Dainius Labutis

Lietuvos apeliaciniame teisme antradienį planuojama skelbti sprendimą kyšininkavimo, prekybos poveikiu ir papirkimo baudžiamojoje byloje.

Tarp keturių nuteistųjų – buvę teisėjai ir advokatai.

Byloje buvo ir penkta kaltinamoji, bet ši advokatė mirė bylą nagrinėjant Panevėžio apygardos teisme.

Specialiųjų tyrimų tarnyba įtariamuosius sulaikė 2021 metų rugpjūtį. Nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo teisėją Rimantą Grigą papirkti sumanė advokatė Matilda Liatukaitė, kurios klientas buvo įkliuvęs neblaivus prie vairo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teismo duomenimis, M. Liatukaitė papirkimą suplanavo su savo tėvu Bronislovu Liatuku – buvusiu Kauno teisėju, kuris, išėjęs į pensiją, tapo advokatu. B. Liatukas susitarė su kita, dabar jau mirusia advokate, kad ji su teisėjo R. Grigo sūnumi Tautvydu Grigu perduos pinigus.

Teisėjo papirkimui buvo skirti du tūkstančiai eurų. Po 500 eurų pasiėmė advokatė ir T. Grigas. Tūkstantis eurų Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose buvo perduoti R. Grigui. Už kyšį teisėjas turėjo sušvelninti bausmę M. Liatukaitės ginamajam.

Administracinio nusižengimo byla buvo nagrinėjama apeliacine tvarka. Vairuotojui buvo skirtas teisės vairuoti atėmimas metams. Teisėjas pagal susitarimą turėjo vairuotojo pažymėjimo atėmimo terminą sutrumpinti iki trijų mėnesių.

Bet visus nusikaltimo dalyvius sulaikė STT, išskyrus R. Grigą, kurį saugojo teisėjo imunitetas. Maždaug po mėnesio prezidentas Gitanas Nausėda atleido R. Grigą iš pareigų kaip pažeminusį teisėjo vardą.

Praėjusių metų balandį bylos nagrinėjimas Panevėžio apygardos teisme buvo baigtas. R. Grigui teismas skyrė 40 tūkst. eurų baudą. B. Liatukui ir M. Liatukaitei buvo skirtos baudos po 10 tūkst. eurų. T. Grigui skirta 30 tūkst. eurų bauda.

Visi nuteistieji su skundais kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą.

