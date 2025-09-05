Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Utenos trikotažo“ siuvimo įmonei „Šatrija“ iškelta bankroto byla

2025-09-05 11:37 / šaltinis: BNS
2025-09-05 11:37

Teismas iškėlė bankroto bylą restruktūrizuojamos SBA grupės tekstilės gamybos grupės „Utenos trikotažas" antrinei siuvimo įmonei „Šatrija", kurios veikla sustabdyta šių metų liepą. 

SBA grupės bendrovėje „Utenos trikotažas“. „Utenos trikotažo“ nuotr.

Teismas iškėlė bankroto bylą restruktūrizuojamos SBA grupės tekstilės gamybos grupės „Utenos trikotažas“ antrinei siuvimo įmonei „Šatrija“, kurios veikla sustabdyta šių metų liepą. 

0

Šiaulių apygardos teismas rugsėjo 4 dienos sprendimu jos nemokumo administratoriumi paskyrė Juozą Valaitį, pranešė  „Utenos trikotažas“. 

Pasak pranešimo, iki nutarties įsiteisėjimo skubiai areštuojamas bendrovės ilgalaikis turtas, nekilnojamasis turtas ir turtinės teisės. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Utenos trikotažo“ veiklai, taip pat ir bendrovės restruktūrizavimo planui šis procesas įtakos neturės. Įmonių veiklos nėra tarpusavyje susijusios“, – rašoma pranešime.

Teismo nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Apeliaciniam teismui. 

Pernai spalį Panevėžio apygardos teismas patvirtino „Utenos trikotažo“ ketverių metų restruktūrizavimo planą, kuriame numatyta efektyvinti veiklą mažinant sąnaudas ir atsisakant nuostolingų, bet išlaikant kuo daugiau perspektyvios veiklos apimčių.

Pasak bendrovės, pertvarka reikalinga siekiant persiorientuoti į pelningą veiklą ir užtikrinti jos tęstinumą. 

„Utenos trikotažo“ pirmojo šių metų pusmečio pajamos augo 31 proc. iki 9,7 mln. eurų, konsoliduoti nuostoliai sumažėjo 78 proc. iki 0,5 mln. eurų.

Pasak „Utenos trikotažo“ vadovės Nomedos Kaučikienės, tikslas atkurti pelningumą buvo pasiektas dėl griežto kaštų valdymo, pelningų produktų gamybos. Tuo metu neigiamos įtakos grupės veiklai turėjo sustabdyta „Šatrijos“ veikla.

„Utenos trikotažo“ grupei dar priklauso prijungiama siuvimo įmonė „Utenoswear“ (buvusi „Aboutwear“), bendrovės „Gotija“ ir „Mrija“ (Ukraina).

