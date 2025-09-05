„Utenos trikotažo“ siuvimo įmonei „Šatrija“ iškelta bankroto byla

Šiaulių apygardos teismas rugsėjo 4 dienos sprendimu jos nemokumo administratoriumi paskyrė Juozą Valaitį, pranešė „Utenos trikotažas“.
Pasak pranešimo, iki nutarties įsiteisėjimo skubiai areštuojamas bendrovės ilgalaikis turtas, nekilnojamasis turtas ir turtinės teisės.
„Utenos trikotažo“ veiklai, taip pat ir bendrovės restruktūrizavimo planui šis procesas įtakos neturės. Įmonių veiklos nėra tarpusavyje susijusios“, – rašoma pranešime.
Teismo nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Apeliaciniam teismui.
Pernai spalį Panevėžio apygardos teismas patvirtino „Utenos trikotažo“ ketverių metų restruktūrizavimo planą, kuriame numatyta efektyvinti veiklą mažinant sąnaudas ir atsisakant nuostolingų, bet išlaikant kuo daugiau perspektyvios veiklos apimčių.
Pasak bendrovės, pertvarka reikalinga siekiant persiorientuoti į pelningą veiklą ir užtikrinti jos tęstinumą.
„Utenos trikotažo“ pirmojo šių metų pusmečio pajamos augo 31 proc. iki 9,7 mln. eurų, konsoliduoti nuostoliai sumažėjo 78 proc. iki 0,5 mln. eurų.
Pasak „Utenos trikotažo“ vadovės Nomedos Kaučikienės, tikslas atkurti pelningumą buvo pasiektas dėl griežto kaštų valdymo, pelningų produktų gamybos. Tuo metu neigiamos įtakos grupės veiklai turėjo sustabdyta „Šatrijos“ veikla.
„Utenos trikotažo“ grupei dar priklauso prijungiama siuvimo įmonė „Utenoswear“ (buvusi „Aboutwear“), bendrovės „Gotija“ ir „Mrija“ (Ukraina).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!