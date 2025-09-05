Šiaulių apygardos teismo prašoma konfiskuoti per 720 tūkst. eurų vertės turtą

Turtą prašoma konfiskuoti iš vieno už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis teisto Mažeikių rajono gyventojo, jo sutuoktinės bei tėvų, pranešė prokuratūra.
Pasak jos, tyrimas buvo pradėtas gavus informacijos iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT), kad vieno Mažeikių rajono gyventojo ir jo žmonos valdomo turto bendra vertė, įtariama, neatitinka jų teisėtų pajamų.
Pareigūnams įvertinus menkas atsakovo oficialias pajamas, neproporcingas turimam turtui, manoma, jog tiriamuoju laikotarpiu atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, iš kurių gautomis pajamomis buvo finansuojami žemės sklypų, pastatų, transporto priemonių įsigijimas, gyvenamojo namo ir pagalbinių pastatų statyba.
Surinkta duomenų, kad gyvenamasis namas, kuriame tiriamuoju laikotarpiu gyveno atsakovas su šeima, ir pagalbiniai pastatai buvo pastatyti pastarojo lėšomis ir tik formaliai buvo įregistruoti jo tėvų vardu. Pagal teisėsaugos turimus duomenis atsakovo tėvai neturėjo galimybių finansuoti šio nekilnojamojo turto statybos.
Tyrimo duomenimis, sutuoktinių turtas, viršijantis teisėtas pajamas, yra susijęs su nevienkartiniais gerai organizuotais tyčiniais nusikaltimais, generuojančiais pelną.
Tai jau trečiasis šiais metais prokurorų teismui perduotas ieškinys turto tyrimuose, kuriuos atliko FNTT pareigūnai. Bendra prokurorų ieškinių suma juose siekia daugiau nei 1,25 mln. eurų.
