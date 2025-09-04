Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į teismą Švenčionienė atėjo su užrašu ant marškinėlių – jo reikšmę siūlė paaiškinti už 100 eurų

2025-09-04 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 20:40

Dėl veikimo prieš Lietuvą teisiama Algirdo Paleckio bendražygė Erika Švenčionienė teisme pamėgino išsišokti išsipusčiusi raudonais marškinėliais, ant kurių NATO siuntė ant trijų raidžių. Ir nors prieš posėdį prorusiškai nusiteikusi moteris replikavo, esą šiuo užrašu nori atkreipti teismo dėmesį, visgi teisėjui tai jokio įspūdžio nepadarė. 

Teismą labiau sudomino telefoninis garso įrašas su jos balsu, kuriame E. Švenčionienė su bendraminčiais diskutavo apie tai, kas bus kai „Nachy pridut", kitaip tariant „mūsiškiai" rusai į Lietuvą ateis. 

11

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teismą labiau sudomino telefoninis garso įrašas su jos balsu, kuriame E. Švenčionienė su bendraminčiais diskutavo apie tai, kas bus kai „Nachy pridut“, kitaip tariant „mūsiškiai“ rusai į Lietuvą ateis.

Teisme paprašyta paaiškinti, ką užrašas reiškia, E. Švenčionienė paprašė už tai pinigų: „Šimtą eurų ir kalbamės...“.

Bet atsigėrusi vandens, E. Švenčionienė atgavo kalbos dovaną.

„O kas negerai, kas negerai tam užrašui? Jūs nematėte jo Lietuvoje? Jūs prie jo nepripratote? Ar jūs pirmą kartą tokį užrašą matot?“, – klausė ji.

„Aš pasakiau pastabą, kad man nepatiko. Nereikia. Nereikia judyti to, kad paskui gali pasmirdėti“, – pridėjo kitas teisiamasis Valerij Ivanov.

Nagrinėjo telefoninius pokalbius ir vaizdo įrašus

Prieš posėdį E. Švenčionienė garsiai svarstė, ar teismas įvertins jos aprangą, bet teisėjui marškinėliai nepaliko jokio įspūdžio. Posėdyje, kuriame veikimu prieš Lietuvą kaltinama ne tik ji, bet ir bendražygiai Kazimieras Juraitis ir Valerijus Ivanovas, teismą labiau sudomino telefoniniai ir ne tik garso ir vaizdo įrašai. 

Klausimų teisėjui kilo ir dėl E. Švenčionienės pokalbio, kuriame su bendražygiais ji aptaria, kas bus, kai „Nachy priidut“ – turint omenyje Rusiją.  

Tiesa, dabar jau prorusiškai nusiteikusi E. Švenčionienė suka uodegą, ir nepaaiškina, kas tie „nashy“.

„Jeigu gerai klausėte pokalbio, tą frazę pasakė žmogus kitame laido gale. Nes štai jūs imkite jam ir paskambinkite, nes aš negaliu būti atsakinga nei už tai, ką jūs sakot... Bet jūs jo neklausėt, kas tie „nashy“? Aš neklausiau. Klausau žmogų ir nekonfliktuoju“, – teisinosi ji. 

Paleckis dėl šnipinėjimo Rusijai lieka nuteistas šešerius metus kalėti
(26 nuotr.)
(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paleckis dėl šnipinėjimo Rusijai lieka nuteistas šešerius metus kalėti

Pasisakė Rusijos televizijoje

Teisme peržiūrėtas ir E. Švenčionienės interviu propagandinėje Rusijos televizijoje su viena aršiausių propagandiščių Olga Skabejeva. Tiesa, po interviu E. Švenčionienė dar ir patvirtino, kad didžiuojasi duotu interviu, tam pritarė ir K. Juraitis, replikavęs, kad tai buvo labai gera laida.

„Neturi ką kaltinti, tai sugalvojo, kad, tarkim, bendrauti su Rusijos konsulu yra nusikaltimas. Tas atlieka savo darbą, tas atlieka pilietinę pareigą“, – sakė K. Juraitis.

Visi trys dabar kalėjime sėdinčio Algirdo Paleckio pakalikai kaltinami padėjus baltarusiams ir rusams veikti prieš Lietuvą. Kaltinami ir neigę sovietinius nusikaltimus sausio 13-ąją. E. Švenčionienė dar suabejojusi ir Medininkų žudynių bylos teisėtumu. Tiesa, prorusiškai nusiteikusi moteris ir šiandien aiškina neva nesupranta, kuo yra kaltinama.

„Aš nežinau. Realiai, neturiu, ką pasakyti. Iki šios dienos aš nesu supratusi kaltinimų. Mes nieko nepavogėm, nieko iš nieko nepaėmėm. Bet vieną iš blogybių supratau – tai priėmimas pas rusų ambasadorių, kuris mus pavaišino sumuštiniais ir kava“, – sakė A. Paleckio bendražygė.

Tačiau prokurorai turi kitą nuomonę – užpernai gruodį Generalinė prokuratūra paskelbė, kad per ikiteisminį tyrimą surinko pakankamai duomenų, leidžiančių manyti, kad už šnipinėjimą Rusijai nuteisto Algirdo Paleckio įsteigto ir vėliau likviduoto „Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ atstovai Švenčionienė, Juraitis, veikdami bendrininkų grupėje, ne kartą Lietuvoje, Baltarusioje ir Rusijoje padėjo Rusijai ir Baltarusiai bei jų organizacijoms veikti prieš Lietuvą.

Teisėsaugininkų teigimu, kaltinamieji į Baltarusiją vyko ne šiaip sau, ir su Lukašenka bei kitais valdininkais susitikinėjo turėdami konkrečius tikslus. Tiesa, rimtų įrodymų paskelbę kaltinamąjį aktą prokurorai taip ir nepateikė, išskyrus tai, kad paleckininkai vyko į Baltarusiją, ir kad susitikinėjo su valdžia, leido propagandai vykdyti savo darbą. 

Vietos žiniasklaidoje jie šmeižė Lietuvos valdžią ir kalbėjo tai, kas patiko Aliaksandrui Lukašenkai ir Kremliui. Tad prokuroras ir šiandien į kamerą teigė neturintis ką pasakyti.  

Lietuvoje gydymas nemokamas
Lietuvoje gydymas nemokamas
2025-09-04 20:44
Net ir vietiniams vatnykams.
Ir dar klausimas, ar ta višta suvokia skirtumą tarp 100 eurų ir 100 rublių.
Ir beje
Ir beje
2025-09-04 20:47
Ar ne per daug dėmesio šiai vatinei asabai?
Kaip
Kaip
2025-09-04 20:54
žemė tokias išgamas nešioja. Nesuprantu, kodėl ji neišgaruoja į kacapyną subinių laižyti.
