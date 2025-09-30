Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Iš Alytaus į rajoną važiavęs Skirmantas negalėjo patikėti, ką mato: griebė telefoną

2025-09-30 16:15 / šaltinis: AlytusPlius
2025-09-30 16:15

Vakar socialiniuose tinkluose ėmė plisti nuotraukos su nekasdienišku vaizdu. Iš Alytaus į Alytaus rajone esančius važiavęs Skirmantas užfiksavo stumbrą.

Vairuotojas, vairas, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

Vakar socialiniuose tinkluose ėmė plisti nuotraukos su nekasdienišku vaizdu. Iš Alytaus į Alytaus rajone esančius važiavęs Skirmantas užfiksavo stumbrą.

0

Šiuo reginiu susižavėjo internautai.

Važiuodamas užfiksavo stumbrą

Skirmanto siųstomis nuotraukomis savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pasidalijo naujienų portalas AlytusPlius.lt. Jie prie nuotraukų paaiškino, kur vyrui pavyko įamžinti stumbrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Štai, ką sutiko Skirmantas, važiuodamas iš Alytaus link Genių Dėkojame už nuotraukas“, – buvo rašoma įraše.

Internautams toks vaizdas taip pat sukėlė susižavėjimą. Ne vienas iš jų gyrė stumbro didybę, o kiti prisipažino, kad patys išvydę tokį vaizdą būtų išsigandę. 

„Gražumėlis“, – rašė vienas iš pakomentavusiųjų.

„Na va, koks gražuolis“, – rašė kitas pakomentavusys.

„Gali ir šokas ištikti tokį sutikus“, – prisipažino trečiasis.

