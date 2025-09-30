Iš Alytaus į rajoną važiavęs Skirmantas negalėjo patikėti, ką mato: griebė telefoną

Šiuo reginiu susižavėjo internautai.
Važiuodamas užfiksavo stumbrą
Skirmanto siųstomis nuotraukomis savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pasidalijo naujienų portalas AlytusPlius.lt. Jie prie nuotraukų paaiškino, kur vyrui pavyko įamžinti stumbrą.
„Štai, ką sutiko Skirmantas, važiuodamas iš Alytaus link Genių Dėkojame už nuotraukas“, – buvo rašoma įraše.
Internautams toks vaizdas taip pat sukėlė susižavėjimą. Ne vienas iš jų gyrė stumbro didybę, o kiti prisipažino, kad patys išvydę tokį vaizdą būtų išsigandę.
„Gražumėlis“, – rašė vienas iš pakomentavusiųjų.
„Na va, koks gražuolis“, – rašė kitas pakomentavusys.
„Gali ir šokas ištikti tokį sutikus“, – prisipažino trečiasis.
