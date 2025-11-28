 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Gian Luca ir Elena Karalienė Italijoje leidosi į išskirtinių grybų medžioklę: sužinoję jų vertę nustebsite

2025-11-28 14:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 14:11

Šį sekmadienį su žiūrovais tiesiai iš Italijos TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Italija“ sveikinsis ne tik Gian Luca Demarco – prie jo prisijungs ir Elena Karalienė. Kartu jie leisis į išskirtinį nuotykį – trumų medžioklę. O kaip jiems seksis, išvysite jau šio sekmadienio laidoje!

Laidos „La maistas. Italija“ akimirkos (nuotr. stop kadras)
33

0

Trumai – itin vertinami, po žeme augantys grybai, išsiskiriantys savo intensyviu aromatu ir ypatingu skoniu. Būtent jie laikomi viena prabangiausių kulinarinių gėrybių pasaulyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laidos „La maistas. Italija“ akimirkos
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „La maistas. Italija“ akimirkos

Svarbiausias trumų medžioklės dalyvis – šuo

Gian Luca ir Elena į neįprastą „medžioklę“ leidosi su daugiametę patirtį turinčiu Valteriu.

„Jeigu būtų galima nupiešti paveikslą žmogaus, kuris eina medžioti trumų, tai Valteris atitiko tobulai 10 iš 10 – ta apranga, ta barzda, tas šuniukas“, – sakys E. Karalienė.

Išties šuo Leo – svarbiausia šių paieškų dalis. Kaip sako pats trumų ieškotojas. „Man visą laiką yra labai įspūdinga, kad tie šuniukai išlaiko dideles šeimas“, – stebėsis Gian Luca.

Trumų medžiotojų pasaulyje šunys yra patys svarbiausi – be jų tokios paieškos nevyktų. Tiesa, kai kur Prancūzijoje dar yra ieškančių trumų su kiaulėmis, tačiau daugiau kitur jis neegzistuoja.

Leo specialiai paruoštas šių grybų ieškojimui – jo tėvai buvo gabūs ir stiprūs ieškotojai. Įdomu tai, kad neegzistuoja žmogus, kuris turėtų tokią gerą uoslę, kad galėtų užuosti po žeme augančius grybus.

Kad paieška būtų sėkminga, svarbūs keli faktoriai: geriausia, kai oras yra vėsesnis, šviežias, nes karštu oru išsiskleidžia daugiau kvapų ir šuo gali paprasčiausiai neužuosti grybų. Dar viena sėkmingų paieškų sąlyga – kad nebūtų triukšmo ir šuo nesiblaškytų. 

Ieškant trumų nustebino keli dalykai

Laidoje Gian Luca paaiškins, kuo juodieji trumai skiriasi nuo baltųjų skoniu, kvapu bei kokiame gylyje yra randami, ir atskleis, už kiek jie parduodami. Kainos išties įspūdingos – 100 gramų kainos skaičiuojamos šimtais, o didesnių trumų – tūkstančiais.

„Gal keičiam darbą, einam ieškoti“, – išgirdęs trumų kainas juokaus virtuvės šefas.

Paieška bus kaip niekad sėkminga – Leo užuos ne vieną, o net du skirtingus trumus, o Valteriui juos atsargiai iškasus iš žemės laidos vedėjai aikčios ne tik nuo grožio, bet ir ypatingo aromato.

„Mane apskritai nustebino ta pati medžioklė, kad tu eini kartu su šunimi, kad jisai užuodžia. Tada kaip svarbu yra tą žemę pragremžt ne per daug, vis šuniukui patikrinti, kurioj tiksliai to lopinėlio vietoje yra trumas, kad jokiais būdais neužkabintum jo, kaip yra svarbu tas formos netobulos tobulumas, kad niekur nebūtų nugnybta, ir kokios tos kainos“, – stebėsis Elena.

Išskirtinė mugė, į kurią susirenka iš viso pasaulio

Vieni rasti trumai, jei jie visai maži, iškeliauja į ieškotojo namus, kiti priešingai – į restoranus arba muges. Būtent į mugę laidoje patrauks ir Gian Luca su Elena. Šis susibūrimas išskirtinis – kasmet Alboje vyksta Tarptautinė baltųjų trumų mugė, į kurią susirenka žmonės iš viso pasaulio.

Laidos vedėjus pasitikęs mugės vadovas ir virtuvės šefas Stefano Mosca – tikra šio kasmetinio renginio siela. Anot jo, būtent čia yra geriausia vieta įsigyti baltųjų trumų. Šiuos grybus mugėje net apžiūri specialistų komisija, užtikrinanti geriausią kokybę, o kiekvienas apsilankęs su jais gali pasikonsultuoti, kurį trumą geriau pirkti.

Mugėje Gian Luca ir Elena išgirs visokių įdomybių, apžiūrės įspūdingiausius trumus, o galiausiai paragaus to, kas E. Karalienę kaip reikiant nustebins – kas tai, sužinosite jau šį sekmadienį.

Laidos vedėjai nesulaužys ir tradicijos pasidalinti receptu – pagamins svečių pamėgtus ruginius krepšelius su surimi.

Laida „La maistas. Italija“ – sekmadieniais, 9 val. per TV3!

