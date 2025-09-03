Gardūs ir nebrangūs patiekalai iš „Maximos“ – nustebsite, ką įtraukė į naujo sezono valgiaraštį

„Pastebime, kad kartu su besikeičiančiais metų laikais kinta ir pirkėjų poreikiai, kuriuos stengiamės atliepti. Jei pavasarį į asortimentą įtraukiame lengvesnių, gaivesnių, azijietiškų patiekalų, tai rudenį atsigręžiame į vadinamąjį komforto maistą – naminius, sotumo ir šilumos suteikiančius patiekalus. Vis dėlto siekiame išlaikyti balansą, todėl pristatome ir lengvesnių, mažiau kaloringų, pasaulines skonių tendencijas atspindinčių gaminių. „Maximos“ kulinarijos meistrų atnaujintame šviežiai pagaminto maisto asortimente kiekvienas ras tai, kas jam labiausiai patinka“, – sako Snieguolė Valiaugaitė, prekybos tinklo „Maxima“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių laikinoji direktorė.
Šviežiai paruoštų „Meistro kokybės“ gaminių asortimentą lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ atnaujina du kartus per metus: pavasario–vasaros ir rudens–žiemos sezonams. Pasak S. Valiaugaitės, kurdami naujienas „Maximos“ kulinarijos meistrai visuomet ieško skanių ir patogių sprendimų pietaujantiems darbe ar kasdienei šeimų vakarienei, ir niekada nepamiršta pasaldinti ypatingų progų.
Aštuonios kulinarinės naujienos sotiems pietums ar vakarienei
Norinčių pasimėgauti rudeniškais skoniais kulinarijos skyriuose laukia net aštuonios naujienos, tarp kurių – sotus vištienos troškinys su grybais ir tradicinė lietuviams itin artima kombinacija – dešrelės su troškintais kopūstais.
Lengvesnių patiekalų mėgėjams „Maximos“ maisto gamybos technologai siūlo išbandyti naujas „Meistro kokybės“ salotas dubenėlyje su bulguro kruopomis ir keptomis daržovėmis. Tai lengvas, tačiau maistingas pasirinkimas pietums ar vakarienei.
„Šį sezoną nusprendėme pirkėjams pasiūlyti ir vakarų virtuvės klasikos – legendinį „Fish & Chips“. Tai patiekalas, tinkantis tiek greitesniems pietums, tiek savaitgalio vakarienei su šeima. Naująjį kulinarijos asortimentą stengėmės sukurti taip, kad kiekvienas rastų sau tinkamą pasirinkimą – nuo lengvų daržovių salotų iki šiltų, paprastų, namų virtuvę primenančių patiekalų“, – sako Vladislovas Judickis, „Maximos“ Maisto gamybos departamento technologas.
Dėmesys ir klasikai, ir madingoms naujovėms
Kepinių kategorija papildyta net 24 naujais gaminiais. Pirkėjus, be abejonės, vilios kelių skonių spurgos, naujos bandelės su varške ir mėlynėmis, sūria karamele ir sviestinis pyragas „Cinnabon“.
Nemažai dėmesio skirta ir nesaldiems kepiniams – asortimentą papildė bandelės su varške ir špinatais bei tikra gurmaniška klasika – kišas su mocarelos sūriu ir saulėje džiovintais pomidorais. Parduotuvių lentynose galima rasti ir visiems puikiai pažįstamą vokišką riestainį „Pretzel“ bei jo bandelės versiją.
Naujajame „Meistro kokybės“ asortimente – ir 9 nauji desertai. Atsižvelgiant į šiemet išryškėjusį mėlynių populiarumą, siūlomi du desertai būtent su šiomis miško uogomis – jogurtinis mėlynių plokštainis bei graikiško jogurto tortas su mėlynėmis.
„Taip pat vis dar matome neblėstančią pistacijų populiarumo tendenciją, kuri prasidėjo su Dubajaus šokoladu, todėl asortimentą papildėme naujais produktais. Šį sezoną pirkėjai, greta daugelio jau pamėgtų gaminių, kuriuose naudojame pistacijų kremą, galės paragauti ir spurgų bei kruasanų su pistacijomis. Pastebime, kad klientai vis dažniau renkasi desertus, kuriuose dominuoja vienas pagrindinis skonis. Greta jau minėtų skanėstų su pistacijomis ir mėlynėmis, pirkėjams siūlome paragauti ir naują kokosinį plokštainį bei „Bueno“ tortą“, – teigia Vladislovas Judickis.
Skanumynų mėgėjams nuo šiol siūlomas ir klasikinis, ryškus „Red Velvet“ tortas bei rudeniška sviestinė tartaletė su obuolių ir varškės įdaru.
Piniginei draugiška kaina už profesionalią kokybę
S. Valiaugaitė pastebi, kad šviežio maisto, paruošto iškart valgyti arba pasišildyti, pardavimai nuosekliai auga. Lietuvoje viena iš pagrindinių to priežasčių – infliacija, dėl kurios žmonės ieško alternatyvų brangstantiems pietums viešo maitinimo įstaigose. „Meistro kokybės“ patiekalų skonis ir kokybė prilygsta patirčiai restorane, o kaina džiugina taip, tarsi būtų gaminta namuose.
„Daugelis pirkėjų atrado, kad šviežiai paruoštas maistas parduotuvėse kokybe nenusileidžia pietums kavinėse, o kaina – daug draugiškesnė. Be to, svarbu sutaupyti ne tik pinigų, bet ir laiko – greito gyvenimo tempo sąlygomis ne visi turi galimybę kasdien gaminti namuose arba nori daugiau laiko skirti kokybiškam laisvalaikiui bei pabuvimui su šeima“, – sako S. Valiaugaitė.
„Maximos“ atstovė taip pat pažymi, jog prekybos tinklo kulinarijos meistrų gaminami kepiniai ir desertai nenusileidžia specializuotų kepyklėlių produkcijai ir daugelį pirkėjų pavergė šviežumu, aukšta kokybe, dėmesiu detalėms bei maža kaina.
Straipsnį parengė: „UAB Maxima LT".
