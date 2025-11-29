 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Grožis ir sveikata

Dėvint 1 populiarų daiktą gali pažaliuoti oda: nesakykite, kad neįspėjo

2025-11-29 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 19:00

Papuošalai daugeliui asocijuojasi su grožiu, stiliaus išraiška ar kerinčia prabanga. Tačiau kai kuriems žmonėms net dailiausi žiedai ar grandinėlės gali sukelti nemalonią odos reakciją – žalsvas žymes, dėmes ar bėrimus.

Niežulys (nuotr. 123rf)

Papuošalai daugeliui asocijuojasi su grožiu, stiliaus išraiška ar kerinčia prabanga. Tačiau kai kuriems žmonėms net dailiausi žiedai ar grandinėlės gali sukelti nemalonią odos reakciją – žalsvas žymes, dėmes ar bėrimus.

1

Kodėl taip nutinka, aiškina juvelyrė Eglė Čėjauskaitė-Gintalė. Anot jos, procesą padeda suprasti paprasčiausi chemijos dėsniai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Metalų oksidacija – natūralus cheminis procesas

Oksidacija – tai cheminė reakcija tarp metalo ir aplinkos elementų, dažniausiai deguonies, sieros junginių ar drėgmės.

Ji vyksta ne tik dėl žmogaus odos savybių, bet ir dėl gamtos bei aplinkos poveikio: oro drėgmės, temperatūros svyravimų, oro taršos ar net kosmetikos priemonių likučių.

„Kiekvieno žmogaus organizmas yra skirtingas. Net taurieji metalai – sidabras ar auksas – gali oksiduotis, jei žmogaus organizme yra tam tikrų medžiagų disbalansas“, – sako juvelyrė.

Visgi oksidaciją pagreitina ir išoriniai veiksniai:

  • drėgmė ir oro tarša,
  • prakaitas, turintis daug rūgščių ar druskų,
  • kontaktas su kosmetika ar kvepalais,
  • chloruotas vanduo baseinuose.

Dėl šių priežasčių net kokybiški papuošalai laikui bėgant gali patamsėti ar palikti žymes ant odos.

Kodėl su oda reaguoja net auksas ir sidabras?

Sidabras, anot juvelyrės, dažniausiai ilgainiui patamsėja dėl reakcijų su sieros junginiais, esančiais ore ar ant žmogaus odos.

Auksas, kita vertus, pats savaime beveik su niekuo nereaguoja, tačiau papuošaluose dažniausiai naudojamas 585 ar 750 prabos lydinys, kuriame yra vario, nikelio ar cinko priemaišų.

Anot juvelyrės, grynas auksas be priemaišų dažniausiai nėra naudojamas gaminant papuošalus, nes yra minkštas, su juo dirbti sunku.

Būtent šie lydinio komponentai gali reaguoti su drėgme ir odos rūgštimis, todėl kartais:

  • atsiranda pilkas ar žalsvas atspalvis,
  • gali pasireikšti lengvas sudirginimas, ypač jautresnei odai.

Pigi bižuterija – dažniausia žalių žymių priežastis

Pigūs, bižuteriniai papuošalai gaminami iš aktyvesnių metalų, dažniausiai vario.

„Net jei gaminys yra paauksuotas ar pasidabruotas, laikui bėgant viršutinis sluoksnis nusidėvi, o varis, reaguodamas su aplinka ir žmogaus šiluma, palieka žalias žymes ant odos“, – aiškina E. Čėjauskaitė-Gintalė

Tai, anot jos, nėra pavojinga – tai natūrali oksidacijos reakcija. Vis dėlto, kai kuriuose pigių lydinių gaminiuose gali būti nikelio ar kitų alergizuojančių metalų, todėl oda gali parausti, niežėti ar net išberti. Tokiu atveju verta papuošalo nebedėvėti ir pasitarti su dermatologu.

Kada kreiptis į specialistus?

Jeigu reakcija yra skausminga, paraudusi ar niežtinti, tai jau nėra paprasta oksidacija – tai alerginė reakcija.

Dažniausiai ją sukelia nikelis arba tam tikros lydinio priemaišos. Tokiu atveju rekomenduojama nuimti papuošalą, vengti kontaktinio metalo, o jei kyla nerimas dėl rimtesnio odos pažeidimo – būtina pasitarti su gydytoju ar dermatologu.

Tikroji papuošalo vertė

Juvelyrė pabrėžia, kad papuošalo vertę lemia ne tik jo sudėtis bei naudotas metalas, bet ir kūrybinė idėja ir dirbinio meninė vertė:

„Man papuošalas – tai energija, kūryba ir mintis, kurią žmogus įdeda į kūrinį. Individualiai kuriami papuošalai turi visai kitokią vertę nei masinės gamybos bižuterija. Todėl verta rinktis mažiau, bet kokybiškus papuošalus, pasidomint sudėtimi.“

Trumpai: ką verta įsiminti renkantis papuošalus?

  • Oksidacija – bendras cheminis procesas, priklausantis nuo aplinkos ir žmogaus odos savybių.
  • Net auksas ar sidabras gali reaguoti dėl lydinių priemaišų ar drėgmės.
  • Bižuterija dažniausiai oksiduojasi greičiau – todėl oda pažaliuoja.
  • Jei pasireiškia bėrimas ar dirginimas, kreipkitės į specialistus.
  • Vertingiausi papuošalai – kokybiški, individualiai kurti ir sukurti su mintimi.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

