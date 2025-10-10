1 populiarus daiktas nudegino moteriai odą: skubiai perspėja visus

Socialiniuose tinkluose plinta nuotraukos su žaizdomis, pūslėmis ir ryškiai paraudusia oda, o dalis nukentėjusiųjų jau pradeda teisminį procesą prieš šio dezodoranto gamintoją, rašoma dailymail.co.uk.
„Atrodė, kad mano oda dega“
42 metų pardavėja Rachel Cummins sako, kad po vieno panaudojimo po pažastimi atsirado gilus parudavęs randas. Moteris teigia, jog dezodorantą įsigijo tik todėl, kad jam tuo metu buvo akcija.
„Užtepiau po abiem pažastimis prieš darbą, truputį degino, bet pamaniau, kad tai tiesiog nauja produkto sudėtis – praeis. Niekada nebūčiau pagalvojusi, kokie skausmai laukia“, – pasakoja ji.
Po kelių valandų darbe jos oda pradėjo svilti. Grįžusi namo Rachel gėrė vaistus nuo skausmo, naudojo antiseptinį kremą ir tikėjosi, kad praeis savaime. Deja, kitą dieną atsirado baltų pūslų, oda tapo „visiškai raudona“.
„Skausmas buvo toks stiprus, kad naktimis keldavausi ir gerdavau stiprius vaistus, kad bent trumpam užmigčiau. Negalėjau apsivilkti nieko prigludusio – vos kažkas paliesdavo pažastį, atrodydavo, kad ji liepsnoja“, – sakė Rachel.
Galiausiai moteris kreipėsi į vaistinę ir šeimos gydytoją.
„Gydytoja vos pamačiusi nuotraukas pasakė, kad man infekcija, paskyrė antibiotikus ir stiprų hormoninį tepalą. Negalėjau patikėti, kad tai sukėlė paprastas dezodorantas“, – prisimena ji.
Randai, kurie liks visam gyvenimui
Po kelių savaičių skausmas sumažėjo, bet Rachel liko gili, tamsiai ruda dėmė po kairiąja ranka.
„Kiekvieną kartą, kai žiūriu į veidrodį, matau tą randą. Naudojau produktą tik vieną kartą – o dabar gali būti, kad liksiu su šia dėme visam gyvenimui“, – sako moteris.
„Mano pažastis tapo itin jautri, ją turiu nuolat drėkinti. Baisu, kai nebegali pasitikėti net garsiausiais prekių ženklais“, – priduria ji.
Moteris teigia, kad po skundo gamintojui gavo tik nuolaidų kuponus naujiems to paties prekės ženklo produktams įsigyti.
„Tai buvo visiškas pasityčiojimas. Jie matė mano žaizdų nuotraukas, žinojo, kaip rimtai viskas atrodė, ir vis tiek pasiūlė tiesiog nusipirkti dar daugiau jų produkcijos“, – pasakoja Rachel.
„Tai kartu ir juokinga, ir gėdinga. Man jų produkcija sukėlė siaubingą skausmą, o jie siūlė apsimesti, kad nieko neįvyko. Laimei, laiku gavau pagalbą – infekcija buvo rimta ir galėjo dar labiau išplisti“, – sako ji.
Ekspertai įvardijo galimus kaltininkus
Farmacijos profesorė iš Londono King’s College Penny Ward paaiškino, kad deginimo ir niežėjimo pojūtį greičiausiai sukėlė dvi naujai į dezodoranto sudėtį įtrauktos sudedamosios dalys – acetilcedrenas ir vanilinas.
„Abi šios medžiagos gali dirginti odą, o jautresniems žmonėms sukelti net nudegimus ar alergines reakcijas. Dažniausiai tokie atvejai kyla dėl kvapniųjų medžiagų“, – aiškina profesorė.
Ji taip pat pabrėžė, kad skausmingas dermatitas gali reikšti infekciją, kurią būtina gydyti antibiotikais ar priešgrybeliniais tepalais.
Teisinis ieškinys ir moterų reikalavimai
Rachel kartu su dar dviem moterimis kreipėsi į teisininkus, kurie dabar rengia oficialius ieškinius.
Produktų saugos specialistė Anna Molloy komentavo situaciją.
„Šios moterys patyrė sužalojimus naudodamos kasdienį grožio produktą. Kai kurios buvo stipriai nudegintos ir liko su randais – ir tai visiškai nebuvo jų pačių kaltė“, – griežtai pareiškė ji.
„Visos moterys turi teisę į grožio rutiną be skausmo. Šiuo metu renkame medicininius įrodymus ir ruošiamės pateikti pretenzijas gamintojui“, – pridūrė Molloy.
Gamintojas atsisako komentuoti
Bendrovė, priklausanti vienai didžiausių grožio industrijos įmonių, pareiškė, kad nekomentuoja vykstančių teisminių procesų.
