TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Atsakė, ar tikrai nesveika naudoti pieštukinius dezodorantus: kiti mano neteisingai

2025-08-25 07:45 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-25 07:45

Pieštukiniai dezodorantai yra vieni iš populiariausių asmeninės higienos produktų, tačiau ar jų naudojimas yra saugus sveikatai?

Dezodorantas (nuotr. Unsplash.com)

2

Nors daugelis vartotojų renkasi šiuos produktus dėl patogumo ir efektyvumo, svarbu žinoti apie galimus ingredientų pavojus ir jų poveikį organizmui.

Kas slepiasi po pieštukiniais dezodorantais?

Pieštukiniai dezodorantai dažnai būna antiperspirantai, kurie mažina prakaito išsiskyrimą. Pagrindinė jų veiklioji medžiaga – aliuminio druskos, tokios kaip aliuminio chlorohidratas, kurios užkemša prakaito liaukas ir taip sumažina prakaitavimą, rašoma northeastern.edu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors kai kurie tyrimai rodo, kad ilgalaikis aliuminio naudojimas gali turėti neigiamą poveikį sveikatai, tačiau šiuo metu nėra pakankamai įrodymų, kad jis tiesiogiai sukeltų vėžį ar Alzheimerio ligą.

Galimi pavojai ir alerginės reakcijos

Kai kurie pieštukiniai dezodorantai gali sukelti odos dirginimą ar alergines reakcijas dėl tokių ingredientų kaip parabenai, triklozanas ar propilenglikolis.

Šios medžiagos gali sukelti odos uždegimą, niežėjimą ar net ilgalaikes sveikatos problemas.

Kaip pasirinkti saugų pieštukinį dezodorantą?

  • Patikrinkite sudėtį: venkite produktų, kuriuose yra aliuminio druskų, parabenų, triklozano ir propilenglikolio;
  • Pasirinkite natūralius produktus: ieškokite dezodorantų, kuriuose naudojami natūralūs ingredientai, tokie kaip kokosų aliejus, arbatmedžio aliejus ar probiotikai;
  • Atlikite odos testą: prieš naudojant naują produktą, užtepkite nedidelį kiekį ant odos ir stebėkite, ar nesukelia dirginimo.

Pieštukiniai dezodorantai nėra savaime nesaugūs, tačiau svarbu atidžiai rinktis produktus ir atkreipti dėmesį į jų sudėtį.

Pasirinkus tinkamus produktus ir laikantis atsargumo priemonių, galima išvengti galimų sveikatos rizikų.

Jei turite jautrią odą ar esate linkę į alergijas, pasitarkite su dermatologu prieš pasirinkdami dezodorantą, kad užtikrintumėte savo sveikatos saugumą.

