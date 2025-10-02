Kalendorius
Gyvenimas

Dėl Vilniaus rajone dingusio šuns pakelti dronai: radusiems žadamas atlygis

2025-10-02 13:17
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 13:17

Vilniaus rajone, Kairėnų miške, antradienį pasimetė šuo vardu Baronas. Jo šeimininkai be perstojo ieško augintinio, tačiau iki šiol paieškos rezultatų neduoda. Už bet kokią naudingą informaciją ar patį surastą šunį pažadėtas atlygis.

Dingo šuo Baronas (nuotr. Instagram)

Vilniaus rajone, Kairėnų miške, antradienį pasimetė šuo vardu Baronas. Jo šeimininkai be perstojo ieško augintinio, tačiau iki šiol paieškos rezultatų neduoda. Už bet kokią naudingą informaciją ar patį surastą šunį pažadėtas atlygis.

0

Baronas – 9 metų Vidurinės Azijos aviganis. Jis dingo pasivaikščiojimo metu, kai netikėtai puolė vytis kažką miške.

Kol kas šuns rasti nepavyko

Paieškos pradėtos iš karto – teritoriją tikrina savanoriai, naudojami dronai, ieškoma tiek dieną, tiek naktį. Vis dėlto, kol kas šuns aptikti nepavyko.

Pastebėjus Baroną, šeimininkai prašo jo nesivyti ir nebandyti pagauti, o skambinti telefonu: +37067917558. Kadangi šuo baikštus, gaudant jis gali vėl pabėgti. Dingimo metu Baronas turėjo ilgą – apie 11 metrų – pavadėlį ir mūvėjo mėlyną antkaklį.

Šuns šeimininkė Diana Makarovaitė informaciją apie paiešką skelbia socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Instagram“, prie paieškų jungiasi vis daugiau kitų žmonių.

