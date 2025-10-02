Dėl Vilniaus rajone dingusio šuns pakelti dronai: radusiems žadamas atlygis

Baronas – 9 metų Vidurinės Azijos aviganis. Jis dingo pasivaikščiojimo metu, kai netikėtai puolė vytis kažką miške.
Kol kas šuns rasti nepavyko
Paieškos pradėtos iš karto – teritoriją tikrina savanoriai, naudojami dronai, ieškoma tiek dieną, tiek naktį. Vis dėlto, kol kas šuns aptikti nepavyko.
Pastebėjus Baroną, šeimininkai prašo jo nesivyti ir nebandyti pagauti, o skambinti telefonu: +37067917558. Kadangi šuo baikštus, gaudant jis gali vėl pabėgti. Dingimo metu Baronas turėjo ilgą – apie 11 metrų – pavadėlį ir mūvėjo mėlyną antkaklį.
Šuns šeimininkė Diana Makarovaitė informaciją apie paiešką skelbia socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Instagram“, prie paieškų jungiasi vis daugiau kitų žmonių.
