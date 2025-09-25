Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Trumpam vaiką kieme palikęs druskininkietis to nenumatė: tokio košmaro nelinkėtų net priešui

2025-09-25 16:15 / šaltinis: AlytusPlius
2025-09-25 16:15

Antradienio vakarą iš Druskininkų savivaldybės į Kauno ligoninę buvo pristatytas 6 metų berniukas.

Kiemas, greitoji, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com ir Broniaus Jablonsko)

Antradienio vakarą iš Druskininkų savivaldybės į Kauno ligoninę buvo pristatytas 6 metų berniukas.

0

Pirminiais duomenimis, jį tą pačią dieną, apie 18 val., sukandžiojo kaimynų šuo.

Papildyta informacija apie įvykį

Kaip įvykio aplinkybes komentavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė, vaikas su savo tėvu buvo namų kieme.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuomet tėvas trumpam nuėjo į namą, o vaikas liko žaisti. Sugrįžęs sūnaus kieme neberado, tačiau išgirdo netoliese sklindantį jo šauksmą.

Vyras leidosi bėgti ta kryptimi ir rado sūnų gretimo namo kieme. Čia pamatė, kad vaiką užpuolęs didelis veislinis šuo. Tėvas išgelbėjo vaiką ir skubiai vežė jį į ligoninę.

Kaip paaiškėjo, įvykio metu šuo buvo pririštas prie pavėsinės, jo šeimininkas buvo name ir kas vyko lauke – negirdėjo. Tik vėliau sužinojo, kas nutiko. Dėl ko berniukas nuėjo į kaimynystėje esantį kiemą – galima tik spėlioti.

