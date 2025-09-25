Vilniaus rajone vyras galimai smurtavo prieš mažametį vaiką

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, trečiadienį buvo gautas pranešimas, kad rugsėjo 20–22 dienomis Vilniaus rajone, namuose, vyras (gim. 1980 m.) smurtavo prieš mažametį (gim. 2017 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
