  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Ančių kepenėlių paštetas ir kaulų čiulpai: Vaida Poderytė ir Tadas Paplauskas parodys, kaip šiuos delikatesus pasigaminti namuose

2025-11-21 11:46
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 11:46

Ką veikti šeštadienio vakarą? TV3 žiniasklaidos grupės laida „Gero savaitgalio receptas“ su vedėjais Tadu Paplausku ir Vaida Poderyte-Bernataviče priešakyje kviečia savaitgalį praleisti gero kino ir skanaus maisto kompanijoje.

Akimirkos iš laidos „Gero savaitgalio receptas“ (nuotr. E. Rudžio)
38

Ką veikti šeštadienio vakarą? TV3 žiniasklaidos grupės laida „Gero savaitgalio receptas" su vedėjais Tadu Paplausku ir Vaida Poderyte-Bernataviče priešakyje kviečia savaitgalį praleisti gero kino ir skanaus maisto kompanijoje.

O šįkart tiek filmas, tiek vakarienė mus nukels tarsi į kitą pasaulį...

Akimirkos iš laidos „Gero savaitgalio receptas“
(38 nuotr.)
(38 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Akimirkos iš laidos „Gero savaitgalio receptas“

Šeštadienio vakaro filmas  – „Prasti reikalai“

TV3 šeštadienio gero kino vakare žiūrovai šįkart išvys režisieriaus Yorgos Lanthimos filmą „Prasti reikalai“ (angl. Poor Things) – neįprastą, fantazijos kupiną istoriją apie Bellą Baxter, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai – moteris, kuri po mokslininko eksperimento pradeda gyvenimą iš naujo. Suaugusio žmogaus kūne, bet su vaiko sąmone, Bella mokosi visko nuo pradžių: jausmų, kūno malonumų, laisvės ir paties gyvenimo.

Filmas, sukurtas pagal Alasdairo Gray romaną, stebina išskirtine vizualika ir savitu pasauliu. O aktorė Emma Stone už Bellos vaidmenį pelnė „Oskarą“, sukurdama ypatingai įsimintiną, drąsią ir smalsią heroję.

„Tai – išskirtinis filmas apie moterį, tarsi iš naujo gimusią ir godžiai ragaujančią gyvenimą – per skonius, pojūčius, be jokių taisyklių. Beje, šis filmas pelnė net keturis Oskarus ir daugybę kitų prestižinių apdovanojimų. Tarp jų – BAFTA už kostiumus ir geriausios aktorės vaidmenį. Tikrai dėmesio vertas, labai kitoks filmas – seniai nemačiau tokio autentiško braižo kūrinio“, – laidos pradžioje žiūrovus suintriguos Vaida.

O kas slypi už tokio išskirtinio pasakojimo ir kodėl filmas kelia tiek klausimų apie žmogaus prigimtį?

Pasak Vaidos, šis filmas nėra tik paprasta istorija – jis priverčia žiūrovus pažvelgti į pasaulį naujomis akimis.

„Šio filmo režisierius Yorgos Lanthimos filme tarsi klausia, kas yra ta žmogaus sąmonė bei kas gi apibrėžia civilizuotą elgesį? Juk mūsų visų įgeidžiai, instinktai, norai yra tokie patys, tik mes gyvename pasaulyje, kuriame daug tvarkos ir taisyklių. O štai Bella taisyklių nepažįsta. Filme gausu feminizmo idėjų ir laisvės sampratos nagrinėjimo, tad tikrai rekomenduojame skirti laiko šio filmo peržiūrai.

Beje, Belą filme įkūnijo garsi aktorė Emma Stone. Kritikai teigia, kad tai – vienas geriausių jos karjeros vaidmenų. Ji šiame filme buvo ne tik pagrindinė aktorė, bet ir viena iš prodiuserių. O režisierius Lanthimos ją vadina savo mūza“, – dalinsis laidos vedėja.

Kaip pastebėjo laidos vedėjai, filme „Prasti reikalai“ maistas užima itin svarbią vietą. Per skonius Bella mokosi pažinti pasaulį – atranda pojūčius, malonumus, smalsiai tyrinėja, kaip skonis gali tapti nauju patyrimu. Kino juostoje gausu ištaigingų stalų, restoranų ir įvairiausio maisto – nuo austrių ir steiko iki rūkytos silkės ar saldžių pyragėlių. Tačiau maistas čia nėra tik dekoracija – jis atskleidžia Bellos norą gyventi drąsiai, augti, ragauti ir suprasti daugiau.

Vienas garsiausių pasaulio delikatesų 

Būtent dėl šios priežasties Vaida ir Tadas nuspręs savo televiziniuose namuose pasigaminti vieną garsiausių pasaulio delikatesų – naminį ančių kepenėlių paštetą – tikrą prancūziškos virtuvės pažibą, kuri jungia prabangą, jutimiškumą ir meistriškumą.

„Tai – filmas apie pažinimą per pojūčius bei maistą, kur kiekviena detalė atsiskleidžia vis naujai. Būtent šios minties įkvėptas ir mūsų patiekalas, kurį šiandien norime pasiūlyti jums pasigaminti – naminis ančių kepenėlių paštetas. Daugelis turbūt yra ragavę šio valgio, tačiau tikrai retas jį yra pasigaminęs pats, nors tai padaryti tikrai nėra sudėtinga. Kad būtų dar gurmaniškiau, prie pašteto taip pat siūlome pasigaminti ir kaulų čiulpus“, – tikrą gurmanišką puotą pristatys virtuvės šefas T. Paplauskas.

Begamindami laidos vedėjai ne tik dalinsis kulinariniai patarimais, bet ir įžvalgomis apie vakaro filmą.

„Šis filmas – vizualiai itin gražus ir patrauklus. Įdomiausia tai, kad jį kuriant beveik nebuvo naudota kompiuterinė grafika. Visas filmas primena meno kūrinį, tarsi tapybą. Esu skaičiusi, kad kai kur net dangus buvo tapomas ant drobių, o visi laivai ir gatvelės – tikros dekoracijos. Žiūrint šį filmą, kaip sakė ir pats režisierius, norėjosi sukurti jausmą, lyg žmogus pirmą kartą išvystų pasaulį. Jam tai puikiai pavyko“, – pasakos V. Poderytė-Bernatavičė.

Tiesa, gurmaniškąjį paštetą ragaus ne tik jį pagaminę laidos vedėjai, bet ir ypatingas svečias –Martynas Žemavičius, nealkoholinės putojančios arbatos „ACALA“ bendraautorius.

Atvykęs į filmavimo studiją, Martynas žiūrovams ir laidos vedėjams papasakos apie šį gėrimą, jo atsiradimo istoriją ir kaip jis tapo tikra sensacija šiandieniniame gurmaniškame pasaulyje.

„Gėrimas atsirado paprastai: kai sužinojome, kad laukiasi mano žmona, žinoma, teko atsisakyti vyno. Pastebėjome, kad kai mėgsti gerą vyną ir gerą maistą, o jo nebegali ragauti, norisi kažko, kas suteiktų tą patį malonumą. Bandėme daug dealkoholizuotų vynų, bet nusivylėme – geriau jau tiesiog vanduo.

Taip gimė idėja sukurti gėrimą, kuris būtų nealkoholinis, bet subtilus, suteikiantis „vynišką“ patirtį – tam, kad atėjus į svečius, jaustumeisi lygiavertiškai – ne tik su gražiu buteliu, bet ir puikiu skoniu. Šiandien esame nukeliavę išties toli: iki šiol nė vienas lietuviškas gėrimas nebuvo patiekiamas „Michelin“ restoranų meniu – nei Barselonoje, nei Kalifornijoje, nei Belgijoje, nei Austrijoje. Mums tai pavyko. Šį mūsų lietuvišką gėrimą ragauja žmonės iš viso pasaulio“, – pasakos laidos svečias M. Žemavičius.

 

„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10.30 val. tik per TV3!

