8 būdai, kad kava būtų sveikesnė

Čia pateikiami keli patarimai, kaip paversti kavą dar naudingesne sveikatai.

1. Venkite gerti kavą vėliau nei 2 val. dienos. Gerdami kavą vėlai dieną, galite pabloginti miego kokybę. Visgi tai – vienas geriausių gėrimų, tinkamų gerti rytais. Kavoje esantis kofeinas yra puikus stimuliatorius, kuris suteikia energijos pliūpsnį ir padeda atsibusti, ypač kai jaučiatės pavargę.

2. Nedėkite į kavos gėrimą cukraus arba pakeiskite jį natūraliu saldikliu. Venkite skaninti kavą cukrumi. Jei reguliariai kavą paversite saldžiu patiekalu, gali būti, kad panaikinsite jos bendrą naudą sveikatai – ji labiau kenks nei padės. Cukrus, daugiausia dėl didelio fruktozės kiekio sudėtyje, yra susijęs su visomis sunkiomis ligomis, ypač tokiomis kaip: nutukimas ir diabetas. Jei negalite įsivaizduoti savo gyvenimo pasaldintos kavos, naudokite natūralų saldiklį, pavyzdžiui, steviją.

3. Rinkitės, kad ir brangesnę, bet kokybišką kavą. Jei nerimaujate dėl kavos užteršimo pesticidais, rinkitės kokybišką, ekologišką prekės ženklą.

4. Neperdozuokite. Geriant per daug kavos, gali atsirasti neigiamas šalutinis poveikis. Tačiau tai priklauso nuo suvartoto kofeino kiekio ir individualios organizmo tolerancijos. Dėl suvartoto per didelio kofeino kiekio, žmogui gali sukilti aukštas kraujospūdis, sutrikti širdies ritmas – širdis pradeda per dažnai plakti ir virpėti, atsirasti galvos svaigimas ir skausmas, kilti drebulys.

5. Įberkite į kavą šiek tiek cinamono. Kavą pagardinkite gabalėliu cinamono. Jis ne tik suteikia malonų skonį, bet ir gali pagerinti sveikatą. Tyrimai rodo, kad cinamonas diabetikams, ir ne tik, gali sumažinti gliukozės, cholesterolio ir trigliceridų kiekį kraujyje.

6. Nedėkite į kavą mažai kaloringų dirbtinių saldiklių. Tokie produktai yra labai perdirbti ir gali turėti abejotinų ingredientų. Jei jums patinka skiesti kavą su grietinėle, apsvarstykite galimybę nenugriebtą pieną ar grietinėlę.

7. Įberkite šiek tiek tikros kakavos miltelių. Kakava ne tik suteiks naują skonį ir aromatą kavai, bet jos sudėtyje yra antioksidantų, kurie mažina riziką sirgti širdies ligomis.

8. Paruoškite kavą naudodami popierinį filtrą. Kavoje yra kafestolio – junginio, kuris gali padidinti cholesterolio kiekį kraujyje. Kavos kafestolio kiekį kavoje galite sumažinti naudodami jos gamybai popierinį filtrą. Visgi atliekami ir nauji tyrimai, kurie parodė, kad kafestolis gali turėti ir antidiabetinį poveikį.