Masiškai populiarėja sniego valgymas: gydytoja siunčia įspėjimą lietuviams

Socialiniuose tinkluose neseniai išplito sniego ir kondensuoto pieno ledų receptas – vieni jį bandė su džiaugsmu, o kiti sakė verčiau tiesiog nusipirksiantys ledų.

Vilniaus Antakalnio poliklinikos vaikų ligų gydytoja Emilija Galinytė sako, kad sniego ir kondensuoto pieno ledų nerekomenduoja ir nepropaguoja. Pasak jos, ledais geriausia mėgautis karštomis vasaros dienomis, tačiau net ir tada nederėtų persistengti. O pačio sniego valgymas problemų sveikatai galbūt ir nepadarys, jeigu tėvai prieš leisdami vaikams jo paragauti, atsižvelgs į kelias svarbias aplinkybes.

„Atsakymo vienareikšmiško nėra, nes viskas priklauso, kaip vaikas susipažįsta su sniegu. Pas mus tokios žiemos dabar yra ganėtinai retos, todėl būna labai didelis džiaugsmas ir tėvams, ir vaikams, todėl jie ir susigalvoja tokių pramogų, kaip sniego ragavimas ar valgymas.

Iš vienos pusės yra gerai, nes vaikas per lytėjimą, per valgymą, per ragavimą susipažįsta su pasauliu, vysto savo psichomotorinę raidą ir imuninė sistema gauna reikalingą krūvį, kurio reikia, kad ji formuotųsi ir tinkamai reaguotų į aplinką.

Yra tokia hipotezė, kad Vakarų pasaulyje alerginių ligų yra dėl sterilumo, kuriame gyvename, – naujagimiai gimsta Cezario pjūvio operacijos metu, dažnai vartojame antibiotikus, keičiasi žarnyno biotika, todėl buvimas aplinkoje ir ragavimas naujų dalykų, imuninei sistemai yra naudingas“, – sako E. Galinytė.

Gali sudirginti žarnyną

Tačiau, pasak jos, šioje situacijoje tinka pasakymas kaip ir apie vaistus – vaistą nuo nuodo skiria tik dozė. Taip pat ir su sniegu – jeigu jo padauginsite, organizmui galima padaryti žalos.

„Jeigu vaikas rečiau buvęs lauke, daugiau sėdėjęs namuose ir visą dieną voliojasi sniege, laižo varveklius, valgo sniegą kibirėliais – imuninei sistemai tai bus per didelis krūvis ir vaikas susirgs. Vaikai labai jautrūs temperatūrų svyravimui ir iš šiltos aplinkos eiti į šaltį, ragauti sniegą, nėra labai gerai ne tik imuninei sistemai, bet ir dantims.

Pats sniegas, kaip produktas, nėra labai blogas, bet nežinau, kiek dulkių ar teršalų jis absorbuoja pats į save. Manau, kad jeigu vaikas krentančias snaiges pagaudys iškišęs liežuvį, tai tikrai nėra nieko baisaus. Tačiau jeigu kelių dienų pagulėjusį sniegą valgys, tai nežinia, kiek įvairių teršalų pateks į organizmą, o tai gali sudirginti ir žarnyną“, – sako vaikų ligų gydytoja.

Pasak gydytojos, jeigu vis dėlto norisi, paragauti sniego, jį reikėtų imti miškingoje vietovėje, toliau nuo automobilių ar miesto, purų ir neseniai iškritusį, į kurį nebūtų susigėręs dirvožemio ir kitas purvas. Taip pat svarbu, kad vaikas jo ragautų mažais kiekiais, ar neragautų būriuodamasis su kitais.