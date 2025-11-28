 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Vilniuje į Dakarą išlydėti lenktynininkai: vienam tai bus kova dėl titulo, kitam – bandymas įveikti baimę

2025-11-28 09:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 09:00

Vilniuje esančioje „Defender“ atstovybėje, gausi bekelės entuziastų bendruomenė į Saudo Arabijos smėlynus išlydėjo du skirtingus, bet vieno tikslo siekiančius ekipažus. 2026-ųjų Dakaro ralyje šis britiškas prekės ženklas taps svarbia lietuvių vizitine kortele: pasaulio čempionas Rokas Baciuška startuos gamyklinės komandos sudėtyje, o Karolis Raišys bandys pakartoti sėkmę su istoriniu modeliu.

Karolio Raišio ir Roko Baciuškos (nuotr. Organizatorių)
12

TAIP PAT SKAITYKITE:

Renginį, kurį vedė žurnalistas Edmundas Jakilaitis, persmelkė ne tik šventinė nuotaika, bet ir techninės naujienos. Susirinkusieji galėjo iš arti apžiūrėti naujausią „Defender OCTA“ – galingiausią serijinį modelį su 635 AG V8 varikliu. Būtent šio automobilio pagrindu sukurta lenktyninė versija „Defender D7X-R“ tapo naujuoju R. Baciuškos ginklu.

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Karolio Raišio ir Roko Baciuškos
FOTOGALERIJA. Karolio Raišio ir Roko Baciuškos

Standartinio automobilio iššūkis

R. Baciuška šiemet imasi intriguojančios užduoties. Skirtingai nei pastaraisiais metais Dakare dominavę T1+ klasės „monstrai“ – vamzdinės konstrukcijos prototipai, turintys mažai bendro su gatvės automobiliais – lietuvis sės į beveik standartinį visureigį.

Organizatoriams atgaivinus standartinių automobilių (T2) kategoriją, „Defender“ gamyklinė komanda į ją žengia su didelėmis ambicijomis. Kartu su R. Baciuška šioje klasėje varžysis ir tikra ralio legenda – Stephane‘as Peterhanselis bei JAV talentė Sara Price.

„Visi šie metai buvo skirti testams ir automobilio tobulinimui. Jis tikrai greitas ir atrodo patvarus. Įveikti Dakarą su tikru automobiliu – tokiu, kokiu žmonės gali važinėti gatvėmis – yra visai kitoks, bet labai įdomus iššūkis“, – teigė R. Baciuška.

K. Raišys: „Baimės dabar daugiau“

Tuo tarpu „Dakar Classic“ įskaitoje startuosiantis Karolis Raišys lieka ištikimas klasikai. Pernai su 1978 metų gamybos „Land Rover 109 Station Wagon“ (šiuolaikinio „Defender“ proseneliu) iškovojęs trečiąją vietą, lenktynininkas pripažįsta, kad šiemet psichologiškai yra sunkiau.

„Dabar jau suprantu, kiek įvairių rizikų ten laukia. Prieš pirmąjį kartą baimės buvo mažiau, nes tiesiog nebuvo laiko apie ją galvoti. Dabar stengiuosi vyti mintis apie rezultatą šalin, nes tai gali sutrukdyti pasiekti finišą“, – atviravo K. Raišys.

2026 metų Dakaro ralis startuos sausio 3 dieną Saudo Arabijoje. Dalyvių laukia 8000 kilometrų maršrutas, iš kurių net 5000 kilometrų sudarys greičio ruožai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Defender“ komanda ir Lietuvos ekipažai taikosi į ralio viršūnę | Organizatorių nuotr.
Iš Vilniaus į Dakarą: „Defender“ komanda ir Lietuvos ekipažai taikosi į ralio viršūnę
Karolio Raišo komandos pristatymas (nuotr. Egidijaus Babelio)
Karolis Raišys grįžta į Dakarą: lietuvišką ekipažą papildė legendinis šturmanas

