  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Lietuvių įspūdžiai iš Makedonijos: pasienyje – nemalonus reketas, o gatvėse – vaizdai iš praeities

2025-11-26 15:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 15:00

Projekto „1000 pasaulio stebuklų“ autoriai Audrius ir Alma Sutkai tęsia savo odisėją per Balkanus. Šįkart keliautojų ekipažas pasiekė Makedoniją – šalį, kuri nustebino kontrastais. Čia didingas istorinis palikimas dera su senoviniais automobiliais gatvėse, o nuoširdų žmonių bendravimą temdo pasienyje sutikta korupcija.

Projekto „1000 pasaulio stebuklų“ keliautojai Makedonijoje (nuotr. asm. archyvo)
59

Projekto „1000 pasaulio stebuklų" autoriai Audrius ir Alma Sutkai tęsia savo odisėją per Balkanus. Šįkart keliautojų ekipažas pasiekė Makedoniją – šalį, kuri nustebino kontrastais. Čia didingas istorinis palikimas dera su senoviniais automobiliais gatvėse, o nuoširdų žmonių bendravimą temdo pasienyje sutikta korupcija.

Pirmasis įspūdis įvažiavus į šalį – pribloškianti sostinė Skopjė. Pasak A. Sutkaus, miestas tiesiog perpildytas milžiniško dydžio skulptūrų, skirtų Aleksandro Makedoniečio epochai atminti. 

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

Projekto „1000 pasaulio stebuklų“ keliautojai Makedonijoje
FOTOGALERIJA. Projekto „1000 pasaulio stebuklų“ keliautojai Makedonijoje

„Tai vienas „riebiausių“ mano matytų miestų pagal skulptūrų kiekį. Dėl gausybės naujų statinių ir būsimo paveldo Skopję galima lyginti net su Paryžiumi“, – įspūdžiais dalijosi keliautojas.

Istorija ir skurdas šalia

Tačiau vos išvažiavus iš tviskančios sostinės, atsiveria kitokia realybė. Makedonijos keliuose vis dar gausu senovinių „Zastava“ ir „Yugo“ automobilių, o ūkiuose dirba seni jugoslaviški traktoriai – akivaizdus ženklas, kad šalis nėra turtinga.

Nepaisant to, keliauti čia patogu: pagrindiniai keliai asfaltuoti ir kokybiški, o degalų kainos maloniai stebina – jos keliasdešimčia centų mažesnės nei Lietuvoje.

Šalis žavi ir unikalia gamta. A. Sutkų ypač nustebino Kuklicos vietovė šalia Kratovo miestelio. Čia stūksantys natūralūs vulkaninės kilmės akmeniniai stulpai, vietinių vadinami „suakmenėjusiais vestuvių svečiais“, priminė vaizdus iš tolimosios Amerikos ar Bolivijos.

Nuotykiai kalnuose ir pasienyje

Tačiau kelionė neapsiėjo be iššūkių. Įspūdingiausią nuotykį pora patyrė Pelisterio nacionaliniame parke, bandydama pasiekti aukštai kalnuose esantį ežerą. Nors už įvažiavimą buvo sumokėta, kelias pasirodė visiškai nevalytas.

„Visas kalno šlaitas buvo užpustytas. Teko porą valandų kasti sniegą ir lupti akmenis. Vėžių nesimato, vienoje pusėje skardis, kitoje – kalnas“, – pasakojo A. Sutkus. Visgi, dėka modernaus visureigio galimybių, lietuviams pavyko įveikti sniego spąstus.

Nemaloniausia patirtis laukė dar tik įvažiuojant į šalį. Pasienio pareigūnas bandė pasinaudoti biurokratine smulkmena – draudimo dokumentuose trūkstama raide šalies pavadinime – ir pareikalavo kyšio.

„Jis norėjo paimti papildomą šimtą eurų. Kitose valstybėse nekyla klausimų, kai važiuoji nauju automobiliu su tvarkingais dokumentais, o čia sugalvojo prie ko prikibti“, – apie vis dar gają korupciją pasakojo keliautojas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

