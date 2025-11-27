Link Saudo Arabijos pajudėjo 40 tonų krovinys: Vanagas išlydėjo „Black Hawk“ ir kolegų techniką

Pirmoji stotelė – Barselonos uostas Ispanijoje. Būtent čia susirenka apie 80 proc. visų Europos dalyvių technikos, kurią vėliau organizatoriai specialiu keltu plukdys į Saudo Arabiją.
Lietuviškas karavanas
Šiemet B. Vanago komanda rūpinasi ne tik savo logistika. Kartu su „Black Hawk“ į pietus iškeliavo solidi lietuviška vilkstinė.
Specialiai užsakytu autovežiu gabenami du naujausi komandos „Toyota Land Cruiser 250“ visureigiai, taip pat kolegų technika: Mindaugo Sidabro komandos automobilis, Arūno Gelažninko „AG Dakar“ transportas, žiniasklaidos automobiliai ir išskirtinis krovinys – istorinis Karolio Raišio „Land Rover Defender“.
„Technikos logistiką organizuojame jau beveik penkiolika metų, todėl natūralu, kad padedame ir kolegoms. Iš šono procesas gali atrodyti paprastas – pakrovei ir išvažiavai, tačiau tai yra kritinė grandis. Jei nutiktų kas nors keltui Barselonoje, Dakaras tiesiog neįvyktų“, – pabrėžė B. Vanagas.
Apsauga nuo druskos ir 40 tonų svoris
Kelionė į Barseloną truks tris dienas, o bendra gabenamo krovinio masė siekia apie 40 tonų. Komanda skaičiuoja, kad vien padangų ir ratlankių atsargos (vienas ratas sveria apie 50 kg) sudaro daugiau nei tris tonas. Kartu gabenamas ir visas trijų savaičių lenktynėms būtinas atsarginių dalių rezervas.
Kadangi technika bus plukdoma jūra, kur jai gresia drėgmė ir druska, visi automobiliai ir jautrūs komponentai buvo specialiai konservuoti. Krovinio saugumą ir vietą realiu laiku komanda stebi naudodama partnerio „Gurtam“ telematikos sprendimus, kurie veikia net ir nesant GSM ryšio.
2026-ųjų Dakaro ralis startuos sausio 3 dieną Janbu uostamiestyje. Dalyvių laukia 8000 kilometrų odisėja, kurioje numatyti du sudėtingi maratono etapai. B. Vanago ekipažas šiemet startuos 216-uoju numeriu.
