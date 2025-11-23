 
TV3 naujienos > Žmonės

Archyviniuose kadruose – žinomas šalies vyras: ar atpažįstate?

Senos vaikystės nuotraukos – vienas svarbiausių sentimentų, nukeliančių atgal į vaikystę. Šį kartą archyviniais kadrais pasidalino žinomas Lietuvos lenktynininkas. Ar pavyks atpažinti?

Benediktas Vanagas (tv3.lt fotomontažas)
11

Vyras pasidalino šiuo kadru savo socialiniuose tinkluose ir sutiko pasidalinti juo su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Benediktas Vanagas
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Benediktas Vanagas

Parodė vaikystės kadrą

Žinomas lenktynininkas Benediktas Vanagas pasidalijo kadru iš praeities ir kiek anksčiau pasveikino mokytojus su jų diena.

„Simboliška, kad sekmadienį, spalio 5 dieną, sveikinsime mokytojus ir 14 val. visoje Lietuvoje klausysimės M. K. Čiurlionio „Jūros“. Mokytojo diena man primena vaikystę ir jaunystę.

Tuomet mūsų darbas buvo mokytis. Tačiau mokslai niekada nesibaigia. Taip kaip ir kiekvienas liekame mokiniu, bet lygiai taip pat tampame ir mokytoju.

Su Mokytojų ir enough is enough diena“, – spalio 5 d. rašė B. Vanagas.

