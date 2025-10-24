Užmiršta „Italdesign Orca“ koncepcija: kaip dizaineriai bandė sujungti aerodinamiką su erdviu salonu

Iš pirmo žvilgsnio, automobilis atrodė kaip įprastas penkiaduris hečbekas, tačiau šios koncepcijos esmė buvo rasti tuo metu sunkiai pasiekiamą derinį: sujungti didelę vidinę erdvę su itin pažangia aerodinamika.
Aštuntojo dešimtmečio pradžioje automobilių pramonė, siekdama mažinti degalų sąnaudas, ėmė skirti kur kas didesnį dėmesį aerodinamikai nei ankstesnį dešimtmetį.
Jei septintasis dešimtmetis buvo skirtas saugumo didinimui, tai devintojo dešimtmečio pradžioje gamintojai sutelkė jėgas į efektyvumą ir ekonomijos gerinimą.
Nors šios koncepcijos išorė priminė hečbeką, „Italdesign Orca“ iš tiesų buvo ketverių durų sedanas, skirtas keturiems keleiviams. Kuriant „Orca“, dizaineriai įkvėpimo sėmėsi iš dvejais metais anksčiau pristatyto „Lancia Medusa“ koncepto.
„Lancia Delta“ platforma ir išskirtinis salonas
„Orca“, palyginti su „Lancia Medusa“, rėmėsi visiškai kita koncepcija. Automobilio pagrindu pasirinkta „Lancia Delta 4x4 Turbo“ važiuoklė su 1,6 litro varikliu.
Tai reiškė skersai priekyje sumontuotą variklį ir atjungiamą galinių ratų pavarą, tačiau viešai prieinamose techninėse specifikacijose nenurodoma, ar galinė ašis prisijungdavo automatiškai, ar ją galėjo valdyti pats vairuotojas.
Kita vertus, pabrėžiama, kad nors „Orca“ savo ilgiu buvo artima tuo metu gaminamam antrosios kartos „Audi 80“ sedanui, italų konceptas žinomą vokiečių modelį interjero ilgiu lenkė net 170 mm.
Daug įdomiau nei automobilio išorė atrodė „Orca“ salonas. Iš pirmo žvilgsnio dėmesį patraukė neįprastas vairas, kuris buvo nusėtas mygtukais.
Vėliau paaiškėjo, kad jais buvo valdomas šildymas, ventiliacija, posūkių ir priekiniai žibintai bei valytuvai. „Orca“ buvo atsisakyta klasikinių, daugiafunkcinių svirtelių prie vairo.
Antroji neįprasta ypatybė buvo ta, kad sukantis vairui, judėjo tik jo išorinis žiedas. Centrinė dalis, arba vairas su mygtukais, liko fiksuota.
Šį sprendimą 2004 metais atkūrė „Citroën“ pirmojoje „C4“ kartoje, o vėliau ir naujausioje „C5“ versijoje. Nors ir su mažiau mygtukų nei „Orca“, „Citroën“ atveju tokios konstrukcijos tikslas buvo užtikrinti nekintamą oro pagalvės padėtį susidūrimo metu, nepriklausomai nuo vairo pasukimo kampo.
„Orca“ prietaisų skydelio centre buvo montuojama „Sony“ garso sistema, o vairuotojo pusėje, kairiau nuo vairo, atsidūrė patikros kontrolės sistema.
Pastaroji turėjo būdingą automobilio silueto atvaizdą ir buvo žinoma iš daugelio serijinės gamybos itališkuose automobiliuose.
Šioje koncepcijoje taip pat buvo įdiegta dar viena netikėta savybė – stabdžių žibintas, sumontuotas priekinėje automobilio dalyje. Jo paskirtis buvo informuoti pėsčiuosius ir kitus vairuotojus, kad automobilis mažina greitį.
Ar tai buvo geniali idėja? Galbūt. Ar būtina? Greičiausiai ne. Tačiau būtent tokios keistos detalės primena apie drąsią ir beribę to laikmečio inovacijų dvasią.
