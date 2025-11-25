 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Štai kaip atrodo bolidas, kuriuo Rokas Baciuška šturmuos Saudo Arabijos kopas

2025-11-25 11:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 11:40

Lietuvis Rokas Baciuška Dakaro ralio startui ruošia techniką, kuri kardinaliai skiriasi nuo įprastų dykumų prototipų. Oficialiai pristatytas „Defender Dakar D7X-R“ nėra tik dar vienas lenktyninis bolidas – tai bandymas įrodyti, kad serijinės gamybos pagrindu sukurtas visureigis gali atlaikyti pragariškas sąlygas.

Rokas Baciuška (nuotr. gamintojo)

Lietuvis Rokas Baciuška Dakaro ralio startui ruošia techniką, kuri kardinaliai skiriasi nuo įprastų dykumų prototipų. Oficialiai pristatytas „Defender Dakar D7X-R“ nėra tik dar vienas lenktyninis bolidas – tai bandymas įrodyti, kad serijinės gamybos pagrindu sukurtas visureigis gali atlaikyti pragariškas sąlygas.

REKLAMA
0

R. Baciuška varžysis FIA „Stock“ (standartinių automobilių) klasėje. Tai reiškia, kad skirtingai nei T1+ klasės monstrai, kurie yra sukonstruoti nuo nulio, šis bolidas privalo išlaikyti gamyklinę „Defender OCTA“ bazę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Aukso viduriukas

Po variklio gaubtu riaumoja serijinėje modelio versijoje naudojamas 4,4 litro V8 variklis, tačiau Dakare jis bus maitinamas tvariais degalais. Išlaikyta ir originali aliuminio kėbulo konstrukcija bei transmisija.

REKLAMA

Tačiau norint įveikti 800 km ilgio greičio ruožus, inžinieriams teko atlikti kritinių modifikacijų. Didžiausias iššūkis – degalų atsargos. Standartinį baką pakeitė milžiniška 550 litrų talpykla. Kad variklis neuždustų smėlyje, sumontuota speciali oro įsiurbimo sistema ir galingesnis aušinimas su papildomais ventiliatoriais.

Pakaba, sukurta bendradarbiaujant su „Bilstein“, išlaikė gamyklinę kinematiką, tačiau buvo sustiprinta taip, kad atlaikytų šuolius per kopas. Visureigis apautas 35 colių padangomis, o kėbulo detalės modifikuotos siekiant geresnių užvažiavimo kampų.

REKLAMA
REKLAMA

Pats R. Baciuška atvirai pripažįsta: nereikia tikėtis, kad šis automobilis lenktyniaus su greičiausiais, nes jo filosofija kita.

„Šis automobilis turi savo charakterį. Mažose, stačiose kopose, kur reikia staigaus pagreičio, jis natūraliai nusileidžia T1+ bolidams. Tačiau lygumose jis atgyja – pasiekiame 170 km/val. greitį. Tai automobilis, kuris yra „sąžiningas“: jei nedarai klaidų, jis atsilygina stabilumu“, – techniką vertino lenktynininkas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Generalinė repeticija Dubajuje

Pirmasis krikštas jau įvyko. „Dubai International Baja“ ralyje R. Baciuška su šturmanu Orioliu Vidalu finišavo 13-oje vietoje bendroje įskaitoje. Nors komandos draugas, legenda Stephane’as Peterhanselis, su identišku automobiliu buvo šiek tiek greitesnis (finišavo 12-as, 3 minutėmis anksčiau), lietuvis rezultatu patenkintas.

REKLAMA

„Tikslas buvo ne lenktyniauti, o finišuoti ir patikrinti techniką. Neturėjome nei menkiausio gedimo ir išsaugojome sveiką automobilį“, – reziumavo R. Baciuška.

Dabar šis bolidas keliaus tiesiai į Saudo Arabiją, kur sausio 3 dieną startuos Dakaro ralis. R. Baciuškos planuose – ne tik Dakaras, bet ir visas 2026 m. Pasaulio ralio-reidų čempionatas (W2RC).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų