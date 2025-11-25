Štai kaip atrodo bolidas, kuriuo Rokas Baciuška šturmuos Saudo Arabijos kopas

R. Baciuška varžysis FIA „Stock“ (standartinių automobilių) klasėje. Tai reiškia, kad skirtingai nei T1+ klasės monstrai, kurie yra sukonstruoti nuo nulio, šis bolidas privalo išlaikyti gamyklinę „Defender OCTA“ bazę.
Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.
Aukso viduriukas
Po variklio gaubtu riaumoja serijinėje modelio versijoje naudojamas 4,4 litro V8 variklis, tačiau Dakare jis bus maitinamas tvariais degalais. Išlaikyta ir originali aliuminio kėbulo konstrukcija bei transmisija.
Tačiau norint įveikti 800 km ilgio greičio ruožus, inžinieriams teko atlikti kritinių modifikacijų. Didžiausias iššūkis – degalų atsargos. Standartinį baką pakeitė milžiniška 550 litrų talpykla. Kad variklis neuždustų smėlyje, sumontuota speciali oro įsiurbimo sistema ir galingesnis aušinimas su papildomais ventiliatoriais.
Pakaba, sukurta bendradarbiaujant su „Bilstein“, išlaikė gamyklinę kinematiką, tačiau buvo sustiprinta taip, kad atlaikytų šuolius per kopas. Visureigis apautas 35 colių padangomis, o kėbulo detalės modifikuotos siekiant geresnių užvažiavimo kampų.
Pats R. Baciuška atvirai pripažįsta: nereikia tikėtis, kad šis automobilis lenktyniaus su greičiausiais, nes jo filosofija kita.
„Šis automobilis turi savo charakterį. Mažose, stačiose kopose, kur reikia staigaus pagreičio, jis natūraliai nusileidžia T1+ bolidams. Tačiau lygumose jis atgyja – pasiekiame 170 km/val. greitį. Tai automobilis, kuris yra „sąžiningas“: jei nedarai klaidų, jis atsilygina stabilumu“, – techniką vertino lenktynininkas.
Generalinė repeticija Dubajuje
Pirmasis krikštas jau įvyko. „Dubai International Baja“ ralyje R. Baciuška su šturmanu Orioliu Vidalu finišavo 13-oje vietoje bendroje įskaitoje. Nors komandos draugas, legenda Stephane’as Peterhanselis, su identišku automobiliu buvo šiek tiek greitesnis (finišavo 12-as, 3 minutėmis anksčiau), lietuvis rezultatu patenkintas.
„Tikslas buvo ne lenktyniauti, o finišuoti ir patikrinti techniką. Neturėjome nei menkiausio gedimo ir išsaugojome sveiką automobilį“, – reziumavo R. Baciuška.
Dabar šis bolidas keliaus tiesiai į Saudo Arabiją, kur sausio 3 dieną startuos Dakaro ralis. R. Baciuškos planuose – ne tik Dakaras, bet ir visas 2026 m. Pasaulio ralio-reidų čempionatas (W2RC).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!