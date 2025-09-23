Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Rizika pasiteisino? Tik Kinijai skirtas „Audi“ modelis sulaukė stulbinančio susidomėjimo

2025-09-23 11:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 11:03

Volkswagen“ koncernas ėmėsi drąsaus ir netikėto žingsnio Kinijoje – pristatė naują elektromobilių markę, pavadintą AUDI. Ši rizikinga strategija, panašu, pasiteisino su kaupu, nes debiutinis modelis „E5 Sportback“ per pirmąjį pusvalandį sulaukė daugiau nei 10 000 išankstinių užsakymų.

Audi E5 Sportback (nuotr. gamintojo)

Volkswagen" koncernas ėmėsi drąsaus ir netikėto žingsnio Kinijoje – pristatė naują elektromobilių markę, pavadintą AUDI. Ši rizikinga strategija, panašu, pasiteisino su kaupu, nes debiutinis modelis „E5 Sportback" per pirmąjį pusvalandį sulaukė daugiau nei 10 000 išankstinių užsakymų.

0

Naujoji markė, siekiant ją atskirti nuo įprastų „Audi“ automobilių, savo vardą rašo didžiosiomis raidėmis – AUDI. Tai bendras „Volkswagen“ ir Kinijos milžinės SAIC projektas, skirtas išskirtinai Kinijos rinkai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.

Pasak „Volkswagen“ valdybos nario Ralfo Brandstätterio, šios markės tikslas – „Sudominti naujas pirkėjų grupes Kinijoje, kurių anksčiau nepasiekdavome su keturiais žiedais“. Tai bandymas sukurti modernesnį, į technologijas orientuotą įvaizdį.

Pirmasis modelis, „E5 Sportback“, idealiai atspindi šią naująją filosofiją. Jo salone dominuoja ne tradiciniai prietaisai, o per visą automobilio plotį ištįsęs milžiniškas 27 colių 4K raiškos ekranas, pabrėžiantis orientaciją į technologijas. Tačiau pagrindiniu masalu pirkėjams tapo ne jis, o tiesiog neįtikėtinai agresyvi kainodara.

REKLAMA

Pigiausias modelis, turintis 220 kW galios elektrinį motorą ir 76 kWh talpos bateriją, kainuoja vos nuo 28 200 eurų. Tačiau tikėtina, kad daugelis susidomės pačia galingiausia „Quattro“ versija. 

Vos už 38 300 eurų AUDI siūlo superautomobilių lygio parametrus: 578 kW galios elektros motoras, įsibėgėjimas iki 100 km/val. per 3,4 sekundės, o baterijos talpa siekia 100 kWh. 

Maža to, į šią kainą įtrauktos ir tokios technologijos kaip visų vairuojamųjų ratų sistema, adaptyvi pneumatinė pakaba ir itin greitas 800V įkrovimas, kurias Vakarų analoguose tektų užsakinėti papildomai.

Po tokio sėkmingo starto AUDI jau planuoja per artimiausius metus pristatyti dar du elektromobilius, įskaitant didelį universalą. Nors milžiniškas pirminis susidomėjimas rodo, kad strategija pasiteisino.

