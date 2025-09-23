Rizika pasiteisino? Tik Kinijai skirtas „Audi“ modelis sulaukė stulbinančio susidomėjimo

Naujoji markė, siekiant ją atskirti nuo įprastų „Audi“ automobilių, savo vardą rašo didžiosiomis raidėmis – AUDI. Tai bendras „Volkswagen“ ir Kinijos milžinės SAIC projektas, skirtas išskirtinai Kinijos rinkai.
Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.
Pasak „Volkswagen“ valdybos nario Ralfo Brandstätterio, šios markės tikslas – „Sudominti naujas pirkėjų grupes Kinijoje, kurių anksčiau nepasiekdavome su keturiais žiedais“. Tai bandymas sukurti modernesnį, į technologijas orientuotą įvaizdį.
Pirmasis modelis, „E5 Sportback“, idealiai atspindi šią naująją filosofiją. Jo salone dominuoja ne tradiciniai prietaisai, o per visą automobilio plotį ištįsęs milžiniškas 27 colių 4K raiškos ekranas, pabrėžiantis orientaciją į technologijas. Tačiau pagrindiniu masalu pirkėjams tapo ne jis, o tiesiog neįtikėtinai agresyvi kainodara.
Pigiausias modelis, turintis 220 kW galios elektrinį motorą ir 76 kWh talpos bateriją, kainuoja vos nuo 28 200 eurų. Tačiau tikėtina, kad daugelis susidomės pačia galingiausia „Quattro“ versija.
Vos už 38 300 eurų AUDI siūlo superautomobilių lygio parametrus: 578 kW galios elektros motoras, įsibėgėjimas iki 100 km/val. per 3,4 sekundės, o baterijos talpa siekia 100 kWh.
Maža to, į šią kainą įtrauktos ir tokios technologijos kaip visų vairuojamųjų ratų sistema, adaptyvi pneumatinė pakaba ir itin greitas 800V įkrovimas, kurias Vakarų analoguose tektų užsakinėti papildomai.
Po tokio sėkmingo starto AUDI jau planuoja per artimiausius metus pristatyti dar du elektromobilius, įskaitant didelį universalą. Nors milžiniškas pirminis susidomėjimas rodo, kad strategija pasiteisino.
