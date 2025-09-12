Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

„Audi“ gerbėjų kantrybė trūko: sukūrė valandos trukmės filmą, maldaujantį kompaniją keisti kryptį

2025-09-12 20:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 20:07

Žinomas „Audi“ markės entuziastas ir turinio kūrėjas, pasivadinęs „Auditography“, kartu su kitais markės gerbėjais išleido valandos trukmės dokumentinį filmą pavadinimu „Speak up for Audi“ (liet. „Kalbėkite už „Audi““).

Audi (nuotr. stop kadras)
9

Žinomas „Audi" markės entuziastas ir turinio kūrėjas, pasivadinęs „Auditography", kartu su kitais markės gerbėjais išleido valandos trukmės dokumentinį filmą pavadinimu „Speak up for Audi" (liet. „Kalbėkite už „Audi"").

1

Šiuo filmu siekiama atkreipti gamintojo dėmesį į, pasak kūrėjų, prastėjančią produktų kokybę, abejotinus dizaino sprendimus ir strategines klaidas, kurios tolina markę nuo ištikimų klientų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

Filme detaliai nagrinėjama daugybė aspektų, kurie, pasak autorių, kelia didžiausią gerbėjų ir klientų nepasitenkinimą.

Tarp jų – suprastėjusi interjero medžiagų kokybė, fizinių mygtukų atsisakymas ir, kūrėjų nuomone, nelogiški skaitmeninių prietaisų skydelių ir pavarų perjungiklių ergonomikos sprendimai.

Taip pat kritikuojami ir dizaino pokyčiai. Plokščias markės logotipas, kontraversiškas kai kurių naujų modelių priekinių žibintų dizainas ir, pasak filmo autorių, techninės pažangos stoka vidaus degimo variklių srityje.

Šis neįprastas gerbėjų kreipimasis įvyko „Audi“ markei sudėtingu laikotarpiu. Rinkos analitikai jau kurį laiką atkreipia dėmesį į augančią konkurenciją iš Kinijos gamintojų net ir Vokietijos rinkoje, o pačios „Audi“ pardavimų rezultatai ne visada atitinka lūkesčius.

Filmas atspindi dalies ištikimų klientų nerimą, kad pereidama prie visiškai elektrinės pavaros ir keisdama savo dizaino bei kokybės filosofiją, markė praranda savo identitetą.

Šis filmas – tai retas ir išsamus pavyzdys, kai vartotojai, jausdamiesi neišgirsti per įprastus rinkos kanalus, imasi kūrybinių ir viešų priemonių, siekdami tiesiogiai paveikti globalios korporacijos strategiją. Kaip į šią gerbėjų kritiką sureaguos pati „Audi“, kol kas neaišku.

Filmą žiūrėkite žemiau:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

