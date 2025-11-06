„Renault Twingo“ sugrįžo: elektrinis mažylis kainuos mažiau nei 20 000 eurų

„Renault“ nusprendė priimti šį iššūkį, pristatydama visiškai naują, ketvirtos kartos „Twingo E-Tech Electric“. Gamintojas žada ne tik atgaivinti legendinio modelio dvasią, bet ir iš naujo apibrėžti visą miesto automobilių segmentą.
Duoklė originalui
Naujasis „Twingo“ perima pirmosios kartos DNR – išsaugotos ikoniškos linijos ir žaismingas dizainas. Tačiau, skirtingai nei originalas, naujasis modelis turės penkerias dureles.
Didžiausias dėmesys skirtas praktiškumui: automobilyje montuojamos dvi nepriklausomos slankiojančios galinės sėdynės (standartiškai visose versijose), o priekinio keleivio sėdynės atlošas yra nulenkiamas. Pasak gamintojo, tai sukurs universalumą, kurio iki šiol nebuvo galima gauti už tokią kainą.
„Grįžome prie „Twingo“ dvasios – prie požiūrio, kuris žaismingumą ir išradingumą padarė dizaino šerdimi. Norime pasiūlyti mažą elektrinį automobilį už mažiau nei 20 000 eurų, neatsisakydami europinės gamybos“, – teigė „Renault“ prekės ženklo generalinis direktorius Fabrice’as Cambolive’as.
Segmento standartus keičiančios technologijos
Nors „Twingo E-Tech Electric“ pozicionuojamas kaip įperkamas modelis, jis gaus technologijas, iki šiol matytas tik aukštesnės klasės automobiliuose. Pirmą kartą A segmente bus įdiegta „Renault“ „OpenR Link“ multimedijos sistema su integruotomis „Google“ paslaugomis.
Automobilis bus komplektuojamas su LFP (ličio geležies fosfato) tipo baterija, kuri (pagal WLTP) leis nuvažiuoti iki 263 km. Ją suks 60 kW galios elektros variklis. Miesto spūstims palengvinti skirta „One Pedal“ (vairavimo vienu pedalu) funkcija.
Naujasis „Renault Twingo E-Tech Electric“ bus gaminamas „Novo Mesto“ gamykloje Slovėnijoje, o jo oficiali premjera numatyta 2026 metų pradžioje.
