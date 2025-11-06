 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Renault Twingo“ sugrįžo: elektrinis mažylis kainuos mažiau nei 20 000 eurų

2025-11-06 17:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 17:40

1992 metais debiutavęs „Renault Twingo“ tapo tikra A segmento revoliucija – tai buvo linksmas, spalvingas ir stebėtinai praktiškas miesto automobilis. Tačiau šiandien šis segmentas Europoje traukiasi – jis sudaro mažiau nei 5 proc. rinkos ne dėl paklausos trūkumo, o dėl pasiūlos. Dauguma gamintojų tiesiog pasitraukė, nesugebėdami suderinti griežtų taršos standartų, pirkėjų lūkesčių ir prieinamos kainos.

Renault Twingo e-Tech (nuotr. gamintojo)
21

1992 metais debiutavęs „Renault Twingo" tapo tikra A segmento revoliucija – tai buvo linksmas, spalvingas ir stebėtinai praktiškas miesto automobilis. Tačiau šiandien šis segmentas Europoje traukiasi – jis sudaro mažiau nei 5 proc. rinkos ne dėl paklausos trūkumo, o dėl pasiūlos. Dauguma gamintojų tiesiog pasitraukė, nesugebėdami suderinti griežtų taršos standartų, pirkėjų lūkesčių ir prieinamos kainos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Renault“ nusprendė priimti šį iššūkį, pristatydama visiškai naują, ketvirtos kartos „Twingo E-Tech Electric“. Gamintojas žada ne tik atgaivinti legendinio modelio dvasią, bet ir iš naujo apibrėžti visą miesto automobilių segmentą.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Renault Twingo e-Tech
(21 nuotr.)
(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Renault Twingo e-Tech

Duoklė originalui

Naujasis „Twingo“ perima pirmosios kartos DNR – išsaugotos ikoniškos linijos ir žaismingas dizainas. Tačiau, skirtingai nei originalas, naujasis modelis turės penkerias dureles.

Didžiausias dėmesys skirtas praktiškumui: automobilyje montuojamos dvi nepriklausomos slankiojančios galinės sėdynės (standartiškai visose versijose), o priekinio keleivio sėdynės atlošas yra nulenkiamas. Pasak gamintojo, tai sukurs universalumą, kurio iki šiol nebuvo galima gauti už tokią kainą.

„Grįžome prie „Twingo“ dvasios – prie požiūrio, kuris žaismingumą ir išradingumą padarė dizaino šerdimi. Norime pasiūlyti mažą elektrinį automobilį už mažiau nei 20 000 eurų, neatsisakydami europinės gamybos“, – teigė „Renault“ prekės ženklo generalinis direktorius Fabrice’as Cambolive’as.

Segmento standartus keičiančios technologijos

Nors „Twingo E-Tech Electric“ pozicionuojamas kaip įperkamas modelis, jis gaus technologijas, iki šiol matytas tik aukštesnės klasės automobiliuose. Pirmą kartą A segmente bus įdiegta „Renault“ „OpenR Link“ multimedijos sistema su integruotomis „Google“ paslaugomis.

Automobilis bus komplektuojamas su LFP (ličio geležies fosfato) tipo baterija, kuri (pagal WLTP) leis nuvažiuoti iki 263 km. Ją suks 60 kW galios elektros variklis. Miesto spūstims palengvinti skirta „One Pedal“ (vairavimo vienu pedalu) funkcija.

Naujasis „Renault Twingo E-Tech Electric“ bus gaminamas „Novo Mesto“ gamykloje Slovėnijoje, o jo oficiali premjera numatyta 2026 metų pradžioje.

