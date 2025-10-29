Putino vizitas Baku – būtinybės ženklas: kaip Azerbaidžanas padeda Rusijai apeiti sankcijas

Istoriškai Maskva diktavo sąlygas buvusioms sovietinėms respublikoms, tačiau pastarųjų metų įvykiai – numuštas Rusijos lėktuvas virš Azerbaidžano, Kalnų Karabacho perleidimas Baku – aiškiai parodė, kad galios balansas pasikeitė.
„Rusija prarado privilegiją diktuoti Azerbaidžanui“, – rašo S. Aslanjanas. Pasak jo, neseniai įvykęs V. Putino vizitas Baku buvo didelis pažeminimas:
„Kodėl Putinas taip ilgai ieškojo Alijevo audiencijos...?“ Atsakymas, anot žurnalisto, paprastas – Maskvai desperatiškai reikia tokių šalių kaip Azerbaidžanas ir Tadžikistanas ištekliams gauti ir sankcijoms apeiti.
Būtent Azerbaidžanas tapo pagrindiniu tarpininku, padedančiu Rusijai parduoti savo prekes Vakarams. „Azerbaidžanas yra naudingas kaip tarpininkas, apsimetantis pardavėju. Rusijos nafta, kuri kitaip negalėtų legaliai patekti į Vakarų Europos rinkas, dabar platinama per Baku, sukuriant įspūdį, kad tai – Azerbaidžano eksportas“, – aiškina S. Aslanjanas.
Panaši schema, pasak jo, veikia ir automobilių pramonėje. „Putinas tiki, kad šalies didybė matuojama pagamintų automobilių skaičiumi.
Šalis su automobilių pramonė yra galinga valstybė“, – rašo žurnalistas. Tačiau po Vakarų sankcijų Rusijos automobilių pramonė merdi, o ją gyvą palaiko tik milžiniškos valstybės subsidijos (vien šiemet – beveik trilijonas rublių). Problema – pagamintų automobilių nėra kur eksportuoti.
Ir čia vėl į pagalbą ateina Azerbaidžanas. „Lada Niva“ pagaminamos Rusijoje, tačiau galutinis jų surinkimas vyksta Azerbaidžane, gamykloje „Azermash“. Iš ten jos, jau kaip Azerbaidžano produktas, gali keliauti į Europą, apeinant sankcijas rusiškoms prekėms.
„Kodėl Putinui reikia Alijevo? Kad pardavinėtų „Žigulius“, – ciniškai apibendrina S. Aslanjanas. – Bet tai nebus Rusijos „AvtoVAZ“ pagamintos „Nivos“. Tai bus Azerbaidžano gamykloje „Azermash“ surinktos „Nivos“. Ir lygiai kaip naftos atveju, visi apsimes, kad neprekiauja su Rusija.“
